Зачем?! Звезда сериала «Остаться в живых» побрилась наголо и сняла это на видео

Эванджелин Лилли, известная по роли Кейт Остин в сериале «Остаться в живых», кардинально сменила имидж: она побрилась налысо. Актриса опубликовала в своем инстаграме не только фотографию себя в новом образе, но и видео, на котором она стрижет себя сама, пишет ОК.