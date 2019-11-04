Зачем?! Звезда сериала «Остаться в живых» побрилась наголо и сняла это на видео

Эванджелин Лилли, известная по роли Кейт Остин в сериале «Остаться в живых», кардинально сменила имидж: она побрилась налысо. Актриса опубликовала в своем инстаграме не только фотографию себя в новом образе, но и видео, на котором она стрижет себя сама, пишет ОК.
Поклонники актрисы разделились на два лагеря: кто-то восторгался такими переменами, называл актрису «идеальной» и писал, что даже без волос она выглядит прекрасно, а кого-то поступок Лилли ввел в недоумение.
Почему актриса решилась на такие радикальные перемены в собственной внешности – не известно.