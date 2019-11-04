Пн, 4.11.2019
Saku Suurhall стоял на ушах! Guess и Tommy Hilfiger закатили грандиозную и дорогу вечеринку СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Звезды
  • Зачем?! Звезда сериала «Остаться в живых» побрилась наголо и сняла это на видео

Зачем?! Звезда сериала «Остаться в живых» побрилась наголо и сняла это на видео

Evangeline Lilly mängis sarjas «Teadamata kadunud» Kate Austeni tegelaskuju.

ФОТО: Scanpix/

Эванджелин Лилли, известная по роли Кейт Остин в сериале «Остаться в живых», кардинально сменила имидж: она побрилась налысо. Актриса опубликовала в своем инстаграме не только фотографию себя в новом образе, но и видео, на котором она стрижет себя сама, пишет ОК.

Поклонники актрисы разделились на два лагеря: кто-то восторгался такими переменами, называл актрису «идеальной» и писал, что даже без волос она выглядит прекрасно, а кого-то поступок Лилли ввел в недоумение.

Evangeline Lilly 2019. aastal.

ФОТО: SIPA/Scanpix

Почему актриса решилась на такие радикальные перемены в собственной внешности – не известно.


Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ