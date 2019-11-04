Настоящая любовь! Настя Каменских показала фото с Потапом в бассейне

В этот раз Настя Каменских посвятила трогательный пост Потапу, сопроводив его совместным селфи в бассейне. На снимке певица в объятиях звездного супруга позирует в мексиканском бассейне. Супруги выглядят очень счастливыми, а сама Настя призналась, что она в восторге от их путешествия.