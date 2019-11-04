Настоящая любовь! Настя Каменских показала фото с Потапом в бассейне

Потап и Настя Каменских продолжают свой отдых в Мексике и делятся красочными снимками, пишет Сегодня.
В этот раз Настя Каменских посвятила трогательный пост Потапу, сопроводив его совместным селфи в бассейне. На снимке певица в объятиях звездного супруга позирует в мексиканском бассейне. Супруги выглядят очень счастливыми, а сама Настя призналась, что она в восторге от их путешествия.
Классно, когда все только вместе. Классно, когда получается. Классно, когда так сладко, и классно, когда одна любовь на двоих,
– написала Каменских под фото.
Подписчики по-разному отреагировали на новый звездный кадр. Некоторые пожелали влюбленным скорейшего пополнения в семье, отметив, что они гармонично смотрятся вместе. Другие фанаты написали, что на этом фото Потап похож на Фантомаса, который позирует рядом с красавицей.