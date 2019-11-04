Гороскоп от Павла Глобы на неделю с 4 по 10 ноября

Самое главное сейчас — найти свое предназначение и поставить правильные цели. В этом Скорпионам помогут три духовных способа. Это будет яркая и эмоциональная неделя, поэтому желательно не отказывать себе в отдыхе и в развлечениях. Многим Скорпионам удастся в этом позитивном круговороте событий обрести любовь и новую дружбу.

Стрелец

Для представителей этого знака Зодиака текущая неделя окажется крайне продуктивной и позитивной. Самыми сильными планеты будут 4, 5, 9 и 10 числа. В эти дни важно очиститься от негативных мыслей и заняться делами, которые наиболее важны. Для кого-то это будет поиск любви и романтика, а кому-то нужно будет посвятить время покупкам, работе.

Это также идеальное время для отпуска, смены обстановки. а также для общения с близкими людьми. Пребывать в одиночестве в подобные периоды не стоит. Павел Глоба советует Стрельцам почаще находиться в кругу семьи, стремиться к примирению с близкими, а также помогать им решать их проблемы. Нужно быть более отзывчивыми сейчас, чтобы потом это добро вернулось в двойном размере.

Козерог

Козерогов ожидают в период с 4 по 10 число множественные мелкие проблемы на работе и дома. Они не потребуют больших времени, но будут сильно утомлять людей этого знака. Нужно повышать энергетику и жизненный тонус , но делать это с умом. Можно просто своевременно отдыхать, но лучше общаться с приятными людьми, сохранять физическую активность, чаще бывать на свежем воздухе.

Павел Глоба советует чаще прислушиваться к интуиции и к советам коллег, друзей и родственников. Это хорошее время для командной работы, а вот для денежных трат оно совсем не подходит, ровно как и для рисков, начала новых любовных отношений. Звезды и планеты хотят, чтобы Козероги сфокусировались на работе, особенно 6 и 7 ноября, в самые благоприятные дни недели.

Водолей

У Водолеев начинается время, когда нужно сосредоточиться на рабочих и домашних обязанностях. Для того, чтобы решить всё в срок, им понадобится стать активнее и энергичнее. Три полезных упражнения на каждый день в этом плане станут просто незаменимыми помощниками. Самым сложным днем недели можно считать понедельник, потому что звезды и планеты сделают Водолеев более ленивыми.

Астролог советует запланировать на эту неделю важные покупки, служебные встречи и рабочие дела. Что касается любви и романтики, то эта сфера жизни должна уйти в тень. В любовных делах Водолеям везти на этой неделе не будет, поэтому не стоит пока назначать романтических встреч. В семейных делах важно сохранять спокойствие и не повышать голос.

Рыбы

6 ноября Рыбам стоит научиться общаться с негативными людьми, чтобы защитить себя от их влияния. Именно в этот день возможно появление на горизонте таких личностей, которые очень нервозны, негативны. Возможны встречи с энергетическими вампирами. На этой неделе настроение будет очень хорошим и стабильным, поэтому не стоит тратить нервы на неприятное общение.