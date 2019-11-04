Гороскоп от Павла Глобы на неделю с 4 по 10 ноября

Гороскоп от Павла Глобы поможет вам на этой неделе поймать удачу за хвост и стать более продуктивными на работе, в домашних делах, в любви. Советы астролога помогут всем нам стать счастливее.
Эта неделя будет благоприятной и интересной для многих людей. Всем, кто хочет быстрых результатов, придется приложить максимум усилий к работе и к домашним делам. Даже в амурных делах полагаться лишь на одну удачу не стоит. Портал Woman`s day поделился новостями и важными советами астролога.
Овен
Неделя начнется с позитивной ноты, потому что 4 и 5 числа энергетика планет и звезд окажется максимально созидательной. Астролог отмечает, что это будет идеальное время для покупок, работы и любых финансовых дел для Овнов. Еще больше повысить шансы на успех помогут сильные заговоры на удачу и богатство. Отлынивать от работы в это время не стоит.
В целом неделя для людей этого знака будет невероятно позитивной, но на выходных ситуация немного изменится, поэтому им лучше не выходиться из дома. Нужно разобраться с семейными проблемами, наладить домашнюю обстановку, отношения со второй половинкой. Желательно при этом сдерживать агрессию и недовольство. В решении проблем в субботу и воскресенье стоит сохранять последовательность. Не нужно браться за все сразу.
Телец
Вполне вероятно, что на этой неделе возникнут проблемы в общении с родственниками, второй половинкой, друзьями. Не стоит назначать свидания сейчас и начинать новые отношения. Лучше сфокусироваться на домашних делах, уборке, важных и дорогостоящих покупках. Также астролог советует заниматься получением новых знаний.
Близнецы
Для представителей этого знака Зодиака текущая неделя будет очень позитивной. Об этом говорит наличие аж четырех очень сильных дней в плане энергетики планет. Они будут созидательными 4, 5 ноября, а также на выходных. Самым проблемным днем может стать среда, но для многих она просто затеряется в потоке позитива. В позитивные дни во всю силу будет работать закон притяжения, поэтому лучше думать только о хорошем.
На рабочем месте Павел Глоба советует Близнецам навести порядок, чтобы повысить свою продуктивность. То же самое касается домашней обстановки, но там уже повысится удача в любви и в отношениях. В целом неделя хорошо подходит для романтики и встреч. Поиска отношений, а также времяпрепровождения с семьей, родными и близкими.
Рак
Рабочее время будет подходить не только для работы. 6 и 7 числа можно посвятить себя поискам второй половинки, началу новых романтических отношений. Отдыхать после работы в будни желательно в компании близких людей, второй половинки и лучших друзей. Что до финансовой сферы, то тут понадобится предельная осторожность. Тратить деньги пока не стоит.
Лев
Неблагоприятными днями этой недели можно считать 4 и 5 ноября. Период начнется не самым лучшим образом, поэтому нужно создать вокруг себя приятную обстановку. В понедельник стоит сделать уборку по правилам фэн-шуй, выбросить ненужный хлам из дома. Это поможет собраться с мыслями и минимизировать убытки. Также эту неделю можно начать с физической активности — нужно больше гулять. заниматься спортом, делать упражнения.
Если быть осторожными и научиться ждать, а не лезть на рожон, можно дождаться повышения зарплаты, найти новый источник дохода. Также Павел Глоба советует Львам чаще пребывать в кругу семьи, общаться с друзьями и второй половинкой. Для поиска любви период не подходит, поэтому одиноким Львам стоит полностью погрузиться в работу и дела.
Дева
У Дев наступает идеальный период для духовных практик, самоанализа, решения внутренних проблем, поиска мотивации. Нужно настроиться на позитивную волну уже с понедельника, потому что если не успеть этого сделать к 6-7 числу, вся оставшаяся неделя пойдет насмарку. Это время нужно посвятить себе и своим интересам. Становиться тотальными эгоистами не стоит, но себя поставить на первое место необходимо.
На этой неделе не желательно откладывать на потом важные дела. Будни и выходные отлично подходят для смены обстановки, для дальних путешествий и деловых поездок. Также в этот период можно попробовать найти свою любовь. Астролог советует больше знакомиться, меньше времени проводить в уединении.
Весы
В амурной сфере Весов также ожидает удача и позитив. Нужно больше общаться со второй половинкой, родственниками. Всем Весам, которые еще пока не состоят в отношениях, можно смело это исправлять. Можно ходить на свидания, знакомиться вживую и в интернете, отдыхать в компании друзей. 9 ноября лучше немного сбавить обороты, так как этот день будет самый неблагоприятный.
Скорпион
На этой неделе астролог советует Скорпионам не работать сверхурочно, не перегружать себя трудными задачами. Стрессы сейчас ни к чему, особенно в понедельник — в самый неблагоприятный и опасный день недели. К 6 ноября ситуация с энергетикой звёзд и планет станет куда более позитивной. Это продлится до пятницы, поэтому В делах и на работе Скорпионов будут ожидать удача и прогресс.
Самое главное сейчас — найти свое предназначение и поставить правильные цели. В этом Скорпионам помогут три духовных способа. Это будет яркая и эмоциональная неделя, поэтому желательно не отказывать себе в отдыхе и в развлечениях. Многим Скорпионам удастся в этом позитивном круговороте событий обрести любовь и новую дружбу.
Стрелец
Для представителей этого знака Зодиака текущая неделя окажется крайне продуктивной и позитивной. Самыми сильными планеты будут 4, 5, 9 и 10 числа. В эти дни важно очиститься от негативных мыслей и заняться делами, которые наиболее важны. Для кого-то это будет поиск любви и романтика, а кому-то нужно будет посвятить время покупкам, работе.
Это также идеальное время для отпуска, смены обстановки. а также для общения с близкими людьми. Пребывать в одиночестве в подобные периоды не стоит. Павел Глоба советует Стрельцам почаще находиться в кругу семьи, стремиться к примирению с близкими, а также помогать им решать их проблемы. Нужно быть более отзывчивыми сейчас, чтобы потом это добро вернулось в двойном размере.
Козерог
Павел Глоба советует чаще прислушиваться к интуиции и к советам коллег, друзей и родственников. Это хорошее время для командной работы, а вот для денежных трат оно совсем не подходит, ровно как и для рисков, начала новых любовных отношений. Звезды и планеты хотят, чтобы Козероги сфокусировались на работе, особенно 6 и 7 ноября, в самые благоприятные дни недели.
Водолей
У Водолеев начинается время, когда нужно сосредоточиться на рабочих и домашних обязанностях. Для того, чтобы решить всё в срок, им понадобится стать активнее и энергичнее. Три полезных упражнения на каждый день в этом плане станут просто незаменимыми помощниками. Самым сложным днем недели можно считать понедельник, потому что звезды и планеты сделают Водолеев более ленивыми.
Астролог советует запланировать на эту неделю важные покупки, служебные встречи и рабочие дела. Что касается любви и романтики, то эта сфера жизни должна уйти в тень. В любовных делах Водолеям везти на этой неделе не будет, поэтому не стоит пока назначать романтических встреч. В семейных делах важно сохранять спокойствие и не повышать голос.
Рыбы
6 ноября Рыбам стоит научиться общаться с негативными людьми, чтобы защитить себя от их влияния. Именно в этот день возможно появление на горизонте таких личностей, которые очень нервозны, негативны. Возможны встречи с энергетическими вампирами. На этой неделе настроение будет очень хорошим и стабильным, поэтому не стоит тратить нервы на неприятное общение.
Это идеальное время для смены обстановки. В течение рабочей недели можно отправляться в командировки, а на выходных можно поехать в другой город за покупками, навестить родных и близких. Очень важно уделять внимание внешности, особенно тем, кто сейчас находится в поисках любви.