Гороскоп на неделю с 4 по 10 ноября

Лев

Львам стоит больше общаться с приятными людьми. Узнать характер человека можно при помощь интуиции или по цвету глаз. Астрологи настоятельно рекомендуют представителям этого знака не доверять малознакомым людям и не рассказывать о своих планах.

Эта неделя благоприятна для решения личных проблем, для домашних дел и работы. Шансы на успех в поисках второй половинки сейчас не особо велики, но это не значит, что нужно бросать поиски. Удача в уже существующих отношениях ожидает Львов, которые умеют прощать и идти на компромисс.

Дева

У Дев начинается период, когда не стоит сильно рисковать, выяснять отношения и ставить ультиматумы. Решать проблемные ситуации лучше спокойно, без лишних эмоций, иначе представители этого знака создадут себе больше трудностей. Ноябрь будет очень важным месяцем, когда мир и люди могут удивлять. Не всегда это будет приятно, но всегда можно к этому подготовиться.

Возможно, в период с 4 по 10 ноября Девам понадобится больше сил и энергии для преодоления преград, поэтому нужно знать о том, как восстановить свою ауру и биополе. Вполне вероятно, что простого отдыха и релаксации будет недостаточно. Нужно сменить обстановку, побаловать себя новыми вещами, сделать новую прическу.

Весы

Большая часть отрицательной энергии в конце осени и в частности на этой неделе будет скапливаться в доме. Пришла пора задуматься о том, как самостоятельно очистить дом от негатива . Планеты и звезды хотят, чтобы Весы как можно меньше времени проводили в четырех стенах. Даже на выходных астрологи рекомендуют заниматься покупками, делами, работать сверхурочно, ходить на свидания, помогать близким и друзьям.

Повышенная активность будет ключом к успеху. Нужно больше ходить, чаще бывать на свежем воздухе, не лениться и бороться с прокрастинацией всеми возможными способами. В таком случае это будет очень яркое и продуктивное время.

Скорпион

Эта неделя может напомнить Скорпионам о том, что мысль материальна. Именно так работает закон притяжения: вы думаете о чем-то хорошем, мечтаете, а потом это происходит в вашей жизни. Это не магия, а симбиоз психологического настроя и позитивной энергетики. У Скорпионов будут все шансы воплотить мечту в реальность.

Представителей этого знака будет сопровождать удача в любви, в делах и финансовой сфере, а также в других направлениях жизни. Самое главное — иметь четкие цели, пусть их и будет несколько. Многозадачность сейчас не воспрепятствует успеху, но лучше не заниматься несколькими делами одновременно. Не нужно впадать в крайности: чрезмерная активность может привести к переутомлению.

Стрелец