В мини-бкини на пяже: Светлана Лобода устроила жаркие танцы

Светлана Лобода всегда была в отличной форме. И даже после рождения двух дочек она смогла быстро восстановить фигуру. Сейчас артистка смело демонстрирует подтянутое тело и на днях в ее блоге появилось очередное доказательство, что ее фигура прекрасна. Так, Светлана записала видео, на котором станцевала зажигательные танцы в одном лишь бикини.