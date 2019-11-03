В мини-бкини на пяже: Светлана Лобода устроила жаркие танцы

Светлана Лобода поделилась соблазнительным видео, на котором станцевала на пляже в одном лишь бикини, пишет Viva.
Светлана Лобода всегда была в отличной форме. И даже после рождения двух дочек она смогла быстро восстановить фигуру. Сейчас артистка смело демонстрирует подтянутое тело и на днях в ее блоге появилось очередное доказательство, что ее фигура прекрасна. Так, Светлана записала видео, на котором станцевала зажигательные танцы в одном лишь бикини.
Подтянутые руки и ноги, пресс и осиная талия — от фигуры артистки сложно отвести взгляд! Неудивительно, что вскоре в комментариях появилось множество комплиментов. Сама же Светлана игриво подписала видео: «Потанцуем сегодня?».
Видео смотри ЗДЕСЬ!