Вс, 3.11.2019
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  • В мини-бкини на пяже: Светлана Лобода устроила жаркие танцы

В мини-бкини на пяже: Светлана Лобода устроила жаркие танцы

Светлана Лобода

ФОТО: Instagram

Светлана Лобода поделилась соблазнительным видео, на котором станцевала на пляже в одном лишь бикини, пишет Viva.

Светлана Лобода всегда была в отличной форме. И даже после рождения двух дочек она смогла быстро восстановить фигуру. Сейчас артистка смело демонстрирует подтянутое тело и на днях в ее блоге появилось очередное доказательство, что ее фигура прекрасна. Так, Светлана записала видео, на котором станцевала зажигательные танцы в одном лишь бикини.  

Подтянутые руки и ноги, пресс и осиная талия — от фигуры артистки сложно отвести взгляд! Неудивительно, что вскоре в комментариях появилось множество комплиментов. Сама же Светлана игриво подписала видео: «Потанцуем сегодня?». 

Видео смотри ЗДЕСЬ!

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