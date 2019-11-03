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Просто и бесплатно: как сделать вагину из пакета дома
Руководством по изготовлению многофункционального чудо-влагалища в домашних условиях поделился Youtube-пользователь. Видео сопровождается весьма интересным музыкальным произведением.
Для полного счастья понадобится всего лишь мусорный пакет и вода.
Автор обещает нереальные ощущения, практически настоящие. А можно получить и совсем непривычные ощущения – все зависит от плотности облегания, силе воздействия. Делать это он рекомендует когда жены нет дома.