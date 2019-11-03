Вс, 3.11.2019
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  • Просто и бесплатно: как сделать вагину из пакета дома

Просто и бесплатно: как сделать вагину из пакета дома
18+

Женщина. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Bernd Jürgens/PantherMedia

Руководством по изготовлению многофункционального чудо-влагалища в домашних условиях поделился Youtube-пользователь. Видео сопровождается весьма интересным музыкальным произведением.

Для полного счастья понадобится всего лишь мусорный пакет и вода. 

Автор обещает нереальные ощущения, практически настоящие. А можно получить и совсем непривычные ощущения – все зависит от плотности облегания, силе воздействия. Делать это он рекомендует когда жены нет дома.

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