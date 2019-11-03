Парикмахера Криштиану Роналду зарезали в отеле

Орудие убийства на месте происшествия не нашли. Полиция Цюриха объявила в воскресенье утром об аресте 39-летнего бразильца. Его подозревают в убийстве звездного брадобрея. Пока не выдвинуто никаких версий преступления.

Пресса пишет, что несколько постояльцев жаловались на сильный шум, исходящий из комнаты Рикардо. Сцена, которую увидела уборщица, описывается как ужасающая. Сообщается, что в комнате сильно пахло алкоголем.

Парикмахер жил в Цюрихе в течение последних двух лет и находился в данном отеле около недели. Рикардо делал стрижки не только футболисту Криштиану Роналду, но и португальским моделям и актрисам. Он уроженец острова Мадейра, как и сам Криштиану. Ранее парикмахер размещал в социальных сетях фотографии, на которых он делает стрижку нынешнему форварду «Ювентуса».

Модельная тусовка Португалии и землячество в Цюрихе пребывает в шоке.