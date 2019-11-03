Облысение – дело серьезное: Ольга Бузова теряет волосы

В первом выпуске программы «План Б», где Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов ищут друг другу пару, поющая телеведущая заявила, что юмористу нужна девушка с натуральной красотой. По словам звезды, сейчас мало представительниц прекрасного пола, которые не ложились на стол хирурга, не злоупотребляли уколами красоты и не наращивали ресницы.

Между тем, как справедливо заметили фанаты шоу, сама Ольга Бузова в тот момент сидела с искусственными прядями в волосах. У теледивы были пышные локоны длинной практически до талии.

Интересно, что на снимках, которые делают папарацци, у певицы менее богатая шевелюра. Более того, иногда создается впечатление, что волосы звезды жиденькие.

«У Ольги и десять лет назад были проблемы с волосами, – рассказывает участник «Дома-2» Рустам Солнцев. – Они у нее всегда были плохенькие от природы, а сейчас их почти нет. Без дураков: Ольга Бузова лысая. Думаю, что дело в генетике».

Тем временем трихолог говорит, что причиной потери волос может быть не только унаследованная склонность. Облысение может начаться из-за заболеваний различных органов и систем, а также из-за внешних причин: частое окрашивание, постоянное использование укладочных средств, наращивание волос.