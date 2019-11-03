Новый муж Ксении Собчак снял обручальное кольцо

Телеведущая и ее муж укатили на выходные в Соренто. Константин Богомолов и Ксения Собчак отложили все дела, чтобы побыть вместе.

Между тем в Италию супруг телеведущей приехал без обручального кольца на безымянном пальце правой руки. Константин видимо снял свадебный атрибут. Он носит другое украшение черного цвета на большом пальце.

Интересно, что компанию Ксении Собчак и ее мужу составила подруга – Матильда Шнурова. Экс-супруга лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова отдыхает на побережье к югу от Неаполя.

Светские львицы и режиссер погуляли по улицам итальянского городка, посетили изысканные рестораны. У Ксении Собчак и Константина Богомолова есть общая страсть – они оба любят высокую кухню. Супруги не жалеют средств на удовлетворение своих гастрономических желаний.

Добавим, что накануне Ксения Собчак подверглась жесткой критике от скандального блогера Лены Миро. Теледиву распекли за то, что она не занимается единственным сыном Платоном, которого родила от первого мужа актера Максима Виторгана.