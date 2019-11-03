Гороскоп на 3 ноября: продуктивный день у Рыб и финансовый риск у Стрельцов

Дева

Если вас угнетает напряженная атмосфера в доме, беспокоит охлаждение отношений с домочадцами, у вас есть шанс восстановить достойное общение с ними, укрепить свою репутацию в их глазах. Это касается как мелких финансовых вопросов, покупок, так и более основательных дел - например, приобретения внушительной семейной собственности, или грамотного распоряжения ею. Вы можете наладить понимание со старшими членами семьи (бабушками и дедушками) благодаря прочным успехам в воспитании и обучении собственных детей. Любовное свидание или хороший отдых создадут ощущение надежности.

Весы

Это подходящий день для семейного совета в расширенном составе. На нем вам обязательно предоставят право голоса (хотя, возможно, и не решающего). У вас есть шанс наконец высказаться по волнующему лично вас вопросу, особенно секретному, скрываемому. Вы вполне способны настоять на своем мнении, если будете разумно сочетать вежливость и умеренность с настойчивостью, убежденностью, глубоким проникновением в суть излагаемого вопроса. Опека или наставление родителей помогут вам почувствовать себя более уверенно, если вы в ссоре с братом (сестрой), или испытываете затруднения в учебе.

Скорпион

В роли педагога, старшего опытного товарища, наставника вы почувствуете себя прекрасно. К вашему мнению, безусловно, будут прислушиваться окружающие. Но не забывайте и сами между делом учиться у тех, кто опытнее вас. Прислушиваясь к новостям, мнению соседей, попутчиков, родственников, вы можете получить весьма ценную информацию о том, как выбраться без потерь из неприятного положения, или найти нужное непринужденное слово, чтобы загладить конфликт с партнером. Это удачный день для пополнения знаний, получения систематических, основательных сведений по интересующему предмету.

Стрелец

Удачное время для основательных покупок, полезных приобретений, а также для мероприятий, связанных с обеспечением сохранности личного и семейного состояния, с долговременными вложениями. Риск, связанный с финансовыми операциями, будет в целом оправдан, если вы не забудете о необходимой, проверенной временем предосторожности. Несмотря на то, что вы имеете право быть уверенным в себе человеком, не пренебрегайте данным напоследок ценным советом друга или покровителя. Возможно, это поможет еще больше укрепить, увеличить вашу финансовую стабильность, особенно на будущее.

Козерог

Долговременные, обнадеживающие успехи возможны сразу на нескольких фронтах. Единственное, чего звезды не советуют вам делать - это пытаться громко заявить о том, как хорошо у вас идут дела. Вас могут не услышать, не понять. Некоторые люди, что намного неприятнее, начнут испытывать к вам зависть (что вызовет эффект, подобный эффекту сглаза). Тем не менее, друг или шеф открыто оценит вашу работу, результаты совместного труда, а также ваши будущие, пока еще не раскрытые возможности. Это признание поможет вам забыть о недоразумениях, страхах в любовной жизни или на творческом поприще.

Водолей

Вас ждет удача в тайной систематической деятельности (в закрытом учреждении, в интернет-пространстве). Срывая аплодисменты своей мудрости по мелочам, все же старайтесь не размениваться на жалкие подробности. Организуйте дело широко, основательно. Не забывайте привлекать к своему проекту единомышленников, особенно более опытных, чем вы. В то же время не бойтесь и пойти на уступки тем, под чьим началом (или на кого) работаете. Ваше умение обеспечить надежность, легальность, безопасность дела заставит даже конкурирующих, независимых, несогласных людей решиться на сотрудничество с вами.

Рыбы