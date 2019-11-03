Гороскоп на 3 ноября: продуктивный день у Рыб и финансовый риск у Стрельцов

В течение этого дня очень важно сохранять самообладание и внутреннее равновесие, только это поможет вам преодолеть всевозможные сложности, которые сейчас вполне вероятны на вашем пути. В списке дел, которые не стоит планировать на этот день – совершение покупок, особенно таких товаров, которые рассчитаны на длительный срок эксплуатации.
Не стоит в течение этого дня заводить новые романтические знакомства, так как они вряд ли приведут к таким отношениям, к которым вы действительно стремитесь. В существующих отношениях в течение этого дня избегайте принятия спонтанных решений, также не рекомендуется сейчас искать приключения на стороне и поддаваться соблазнам, пишет Dvorec.ru.
Овен
День благоприятен для реализации планов. Многое зависит лично от вас и от вашего умения смело действовать в критических обстоятельствах. Но это качество обязательно должно сочетаться с трезвостью ума. Не забывайте также пользоваться четкими правилами, продиктованными начальством или обществом. Проблемы, огорчившие вас при заключении брака с человеком иной культуры, при оформлении договора с партнером издалека (непонимание, охлаждение, разлука), сегодня найдут свое объяснение или частичное разрешение. Вы сможете более хладнокровно управлять изменчивыми обстоятельствами.
Телец
День хорош для обучения, преподавания фундаментальных практических дисциплин (например, экономики), дальних поездок. Реалистичный взгляд на события даст возможность не попасть целиком и полностью под власть любовных переживаний и связанных с ними страхов. Конкретные деловые успехи помогут справиться с кризисами, позволят вам проще отнестись к переворотам, связанным с участием в общих проектах, к сложностям работы с иностранцами, к перипетиям общения с друзьями. Вам не испортят настроения временные препятствия в любовной, сексуальной жизни, или неожиданные проблемы детей.
Близнецы
В общении с влиятельными людьми главным стимулом станет сохранность личных средств, доходов. Деловитость и системный подход принесут вам финансовый успех. С партнером по браку или бизнесу, с проверенным консультантом вы можете без стеснения обсуждать самые важные материальные вопросы, не боясь насмешек и критики. Но не пытайтесь взять подобный тон с теми, с кем вас связывают бурные чувства, сексуальное влечение, психологическая зависимость. Любовь, надежда на будущий романтический союз способны закрыть вам глаза на правду, сделать вас доверчивой жертвой манипуляции.
Рак
Не страдайте по романтике, которая вдруг исчезла из повседневного общения. Уважительное отношение к окружающим становится куда выгоднее, чем потворство их слабостям. Деловитое, широкомасштабное обсуждение серьезных вопросов, взятие ответственности принесет вам удовлетворение, даст новую возможность убедиться в надежности людей, с которыми вы ведете диалог, и заодно продемонстрировать вашу собственную значительность для них. Благодаря успешному течению переговоров, консультаций, коротких поездок выправится психофизиологическое состояние, вы почувствуете себя более комфортно.
Лев
Ваша работоспособность, деловитость, профессиональная надежность будут оценены почти всеми. Те Львы, которые любят свою работу, успеют сделать очень многое. Но одновременно у них сохраняется возможность распоряжаться собственным рабочим временем, а у тех, кто является руководителем - грамотно, здраво распределять обязанности между своими подчиненными. Вы также получаете шанс исправить отношения с возлюбленными или детьми, оказав им значительную услугу, опекая их. Не забывайте только, что помогать любимым людям следует и словом, и делом, причем второе предпочтительнее.
Дева
Если вас угнетает напряженная атмосфера в доме, беспокоит охлаждение отношений с домочадцами, у вас есть шанс восстановить достойное общение с ними, укрепить свою репутацию в их глазах. Это касается как мелких финансовых вопросов, покупок, так и более основательных дел - например, приобретения внушительной семейной собственности, или грамотного распоряжения ею. Вы можете наладить понимание со старшими членами семьи (бабушками и дедушками) благодаря прочным успехам в воспитании и обучении собственных детей. Любовное свидание или хороший отдых создадут ощущение надежности.
Весы
Это подходящий день для семейного совета в расширенном составе. На нем вам обязательно предоставят право голоса (хотя, возможно, и не решающего). У вас есть шанс наконец высказаться по волнующему лично вас вопросу, особенно секретному, скрываемому. Вы вполне способны настоять на своем мнении, если будете разумно сочетать вежливость и умеренность с настойчивостью, убежденностью, глубоким проникновением в суть излагаемого вопроса. Опека или наставление родителей помогут вам почувствовать себя более уверенно, если вы в ссоре с братом (сестрой), или испытываете затруднения в учебе.
Скорпион
В роли педагога, старшего опытного товарища, наставника вы почувствуете себя прекрасно. К вашему мнению, безусловно, будут прислушиваться окружающие. Но не забывайте и сами между делом учиться у тех, кто опытнее вас. Прислушиваясь к новостям, мнению соседей, попутчиков, родственников, вы можете получить весьма ценную информацию о том, как выбраться без потерь из неприятного положения, или найти нужное непринужденное слово, чтобы загладить конфликт с партнером. Это удачный день для пополнения знаний, получения систематических, основательных сведений по интересующему предмету.
Стрелец
Удачное время для основательных покупок, полезных приобретений, а также для мероприятий, связанных с обеспечением сохранности личного и семейного состояния, с долговременными вложениями. Риск, связанный с финансовыми операциями, будет в целом оправдан, если вы не забудете о необходимой, проверенной временем предосторожности. Несмотря на то, что вы имеете право быть уверенным в себе человеком, не пренебрегайте данным напоследок ценным советом друга или покровителя. Возможно, это поможет еще больше укрепить, увеличить вашу финансовую стабильность, особенно на будущее.
Козерог
Долговременные, обнадеживающие успехи возможны сразу на нескольких фронтах. Единственное, чего звезды не советуют вам делать - это пытаться громко заявить о том, как хорошо у вас идут дела. Вас могут не услышать, не понять. Некоторые люди, что намного неприятнее, начнут испытывать к вам зависть (что вызовет эффект, подобный эффекту сглаза). Тем не менее, друг или шеф открыто оценит вашу работу, результаты совместного труда, а также ваши будущие, пока еще не раскрытые возможности. Это признание поможет вам забыть о недоразумениях, страхах в любовной жизни или на творческом поприще.
Водолей
Вас ждет удача в тайной систематической деятельности (в закрытом учреждении, в интернет-пространстве). Срывая аплодисменты своей мудрости по мелочам, все же старайтесь не размениваться на жалкие подробности. Организуйте дело широко, основательно. Не забывайте привлекать к своему проекту единомышленников, особенно более опытных, чем вы. В то же время не бойтесь и пойти на уступки тем, под чьим началом (или на кого) работаете. Ваше умение обеспечить надежность, легальность, безопасность дела заставит даже конкурирующих, независимых, несогласных людей решиться на сотрудничество с вами.
Рыбы
Это достаточно продуктивный день. Текущие противоречия, больно задевающие вас, либо вызванные вашим же поведением, будут разрешаться словно сами собой. В тех вопросах, которые обычно навевают на вас скуку, в нужный момент появится знающий наставник или серьезный помощник, готовый разделить с вами ответственность, а возможно - и взять ее на себя целиком. Однако не пытайтесь потратить высвободившиеся силы (и время) на романтический пыл: вероятнее всего, он окажется не к месту. Часть своей энергии вы можете направить на освоение ранее незнакомых знаний, порядков, навыков, устоев.