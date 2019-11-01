Надгробие с фотографией Кристины Асмус заметили на выставке похоронных услуг

«В настоящее время установлены все лица, причастные к этому инциденту. Мы намерены в досудебном порядке решить данную конфликтную ситуацию. Если мирным путем решить ее не удастся, то будем подавать соответствующий иск в суд», — рассказал он «Интерфаксу».

Фотографию Кристины Асмус на надгробии заметили на выставке похоронных услуг «Некрополь» на ВДНХ. Кучерена назвал использование изображения актрисы грубейшим нарушением закона, поскольку Гражданский кодекс РФ запрещает использовать фото россиян без их согласия.

Кроме того, отметил адвокат, публикация фото на надгробии стала потрясением как для самой Кристины Асмус, так и для ее близких.

По данным СМИ, в компании, опубликовавшей фото, сначала отказались признать, что на надгробии действительно изображена Асмус. Когда же был предъявлен аналогичный снимок актрисы, они заявили, что фото им предоставил недобросовестный журналист, чтобы проверить работу гравировального станка.