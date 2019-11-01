Вера Брежнева официально о своей беременности

В Сети снова распространяются слухи о беременности Веры Брежневой. Поклонники разглядели у певицы округлившийся живот, который та якобы старательно прячет. Официальный представитель артистки прокомментировал эти данные, передает Dni.ru.
На своей странице в социальной сети Instagram Вера Брежнева публикует фотографии, на которых демонстрирует идеальную фигуру, но, судя по комментариям, фанаты уверены, что певица ждет ребенка. Она якобы специально обрабатывает снимки так, чтобы не был заметен растущий живот. Поклонники утверждают, что в роликах с выступлений артистки видны изменения в фигуре.
Многих смущает то обстоятельство, что в промежутках между концертами звезда надевает свободные спортивные костюмы. Внес сумятицу и ее муж Константин Меладзе. Он выложил фотографию, на которой Вера Брежнева запечатлена в пиджаке, подозрительно выступающем в районе живота.
Чтобы прояснить ситуацию, репортеры связались с официальным представителем певицы Анастасией Драпеко. «Таких новостей полно на протяжении последних лет пяти, наверное. Это просто очередная волна. Когда это случится, мы решим, как вам об этом сообщить. Обещаю вам! А пока никаких подобных сообщений у меня нет и подтверждений тоже», — цитирует представителя Веры Брежневой.
Что касается снимков и видео певицы с якобы округлившимся животом, то Драпеко напомнила: «Фотографии иногда даже специально подрисовывают в таких случаях. У меня и такое бывало».