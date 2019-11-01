Бюсты Киркорова: специально для короля российской сцены переоборудовали пентхаус в гостинице

Артист прилетел из столицы Азербайджана, где показал свое шоу "Цвет настроения". По словам Филиппа Киркорова местная публика устроила ему теплый прием.

Например, специально для российского поп-короля переоборудовали пентхаус в гостинице. Стены помещения украсили фотографиями Филиппа и членов его семьи. Постелили на кроватях именные порывала и расставили по углам гипсовые бюсты Киркорова. Комнату, где располагались дети артиста Алла-Виктория и Мартин, тоже декорировали элементами с именами ребят.