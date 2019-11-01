Очень горячо! Настя Каменских в шелковом топе без белья поделилась снимками с отдыха

Популярная украинская певица Настя Каменских, которая буквально на днях продемонстрировала откровенный образ на лестнице, снова поделилась яркими фотографиями с отдыха.
Известно, что звезда вместе с мужем, рэпером Потапом, пока отдыхъают в Мексике, в городе Канкун.
Так, звезда на своей странице в Instagram разместила снимки, на которых похвасталась стройной фигурой.
На фото исполнительница позирует в тропиках среди деревьев на деревянном мосту в сексуальном образе. Каменских в черном шелковом топе с кружевной отделкой без белья и золотой атласной юбки, продемонстрировала образ страстной латиноамериканки.