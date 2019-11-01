Пт, 1.11.2019
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  • Очень горячо! Настя Каменских в шелковом топе без белья поделилась снимками с отдыха

Очень горячо! Настя Каменских в шелковом топе без белья поделилась снимками с отдыха

Настя Каменских

ФОТО: Instagram

Популярная украинская певица Настя Каменских, которая буквально на днях продемонстрировала откровенный образ на лестнице, снова поделилась яркими фотографиями с отдыха. 

Известно, что звезда вместе с мужем, рэпером Потапом, пока отдыхъают в Мексике, в городе Канкун.

Настя Каменских

ФОТО: Instagram

Так, звезда на своей странице в Instagram разместила снимки, на которых похвасталась стройной фигурой. 

На фото исполнительница позирует в тропиках среди деревьев на деревянном мосту в сексуальном образе. Каменских в черном шелковом топе с кружевной отделкой без белья и золотой атласной юбки, продемонстрировала образ страстной латиноамериканки. 

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