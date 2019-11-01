Дочь Любови Успенской впала в депрессию после четвертой операции

После последнего хирургического вмешательства 31-летняя Татьяна Плаксина впала в депрессию из-за того, что врачи пока не в силах спрогнозировать ее выздоровление.

«Ей сделали уже четвертую по счету операцию. Специально для этого приехал профессор из Лондона. Он сказал, что на восстановление уйдет как минимум полтора месяца. Когда я уезжала из дома, Татьяна отходила после анестезии. Она очень нервничает, переживает из-за происходящего. Мы все надеемся на лучшее», — рассказала 65-летняя Успенская.

Любовь Залмановна делает все, чтобы облегчить состояние единственной дочери. Сейчас Татьяна живет в мамином загородном особняке, где есть все для комфортной жизни — даже свой салон красоты. Но и это Плаксину совсем не радует.

Настроение у Тани не очень. Пока она побудет здесь, ждем, когда все заживет. Это очень непростой процесс. Таня сейчас почти ничего не ест. Ей разрешены только супчики,

— продолжила артистка.

Возможно, Плаксина скучает по Таиланду, где жила в последние годы. «В Таиланде климат очень хороший: много солнца, много витамина Д. Татьяна в шикарном месте живет, какая антисанитария? Вы что, смеетесь? Разве я могу позволить, чтобы моя дочь сидела в антисанитарии? Да я жизнь отдам за нее! Сейчас, конечно, очень сложный период, но я надеюсь, что он скоро закончится. Стараюсь окружить ее вниманием и заботой. Говорю, что сейчас надо сосредоточить внимание на своем здоровье. А потом уже пусть делает все, что хочет. Я не буду препятствовать ни одному ее увлечению» — отметила Любовь Успенская.

Звезда не скрывает: на фоне сильных переживаний за дочь она стала все чаще совершать необдуманные поступки, за которые ее часто критикуют. Так, недавно Успенская призналась, что водила автомобиль в нетрезвом виде. На этом откровения со стороны артистки не заканчиваются.