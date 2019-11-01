Галерея: в Coca-Cola Plaza прошла торжественная премьера эстонской комедии про мужчину с раком яичка

Ежегодно шестерым мужчинам из 100 000 ставят диагноз "рак яичка". Основанный на реальных событиях фильм «Чак Бэнд Шоу» - веселый, трогательный и необычный рассказ о честности и понимании самого себя.

Его главный герой, работающий на радио диджей Чак Бергер - редкий неудачник. Мало того что жена хочет от него уйти, а босс хочет его уволить, так теперь еще и одно из его яичек хочет сказать ему "прощай".

Узнав свой диагноз, Чак боится, что может стать "мужчиной без яиц". В ходе борьбы с этой непростой болезнью Чак открывает для себя силу юмора и прямоты. Но сумеет ли его жена Хелена, решившая с ним развестись, и другие близкие ему люди сохранить при этом верность самим себе?

Когда Чак сообщает своему боссу Хендрику о свалившемся на него несчастье, мужчины неожиданно сближаются. Глава радиостанции советует Чаку отдать свою судьбу на волю радиослушателей. И когда он изливает душу и смешит людей, его радиопередача "The Chuck Band Show" приобретает невероятную популярность.

В роли Чака снялся Стюарт Джонсон, один из основателей ведущей эстонской группы стендап-комиков Comedy Estonia. Марта Лаан (шоу "Твое лицо кажется знакомым", сериал "ENSV") сыграла жену Чака Хелену, Генри "Генка" Корвитс (трилогия "Слет одноклассников") - его босса Хендрика.

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