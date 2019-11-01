«Губ нет»: что с собой сделала Алла Пугачева

В последнее время Алла Пугачева проявляет повышенную активность на своей странице в социальной сети Instagram. Примадонна часто публикует фото, на которых снята крупным планом. Многочисленные поклонники, глядя на снимки, рассыпаются в комплиментах, но есть и те, кто не узнает артистку. По их словам, 70-летняя певица увлеклась фотошопом или косметологией и уже не похожа на саму себя.