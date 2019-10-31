Бедные животные три дня замерзали без света и тепла валгаском приюте

Катрин Луст сегодня же связалась с сотрудниками приюта по телефону и выяснилось, что приют действительно трое суток был без электричества. Но в этот раз на помощь бедным животным пришла валгаская волостная управа.

«Я позвонила на экстренный номер фирмы Elektrilevi и полчаса была на очереди. Аккумулятора просто не хватило на такое долгое ожидание, номер просто не предназначен для попавших в беду. Три дня звонили туда и нас кормили завтраками. Я им сказала, что за окном всего лишь 5 градусов тепла, что у меня мерзнут животные, сделайте хоть что-нибудь, но только сплошные обещания. Но от Elektrilevi быстрой помощи не получили, пришлось звонить в волостную управу, которая предоставила нам генератор, а уже сегодня утром вернул электричество», - сказала директор приют Яна Юхкам.