Чт, 31.10.2019
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Бедные животные три дня замерзали без света и тепла валгаском приюте

Испуганный котенок, снимок иллюстративный

ФОТО: Vladislav Musakko

В очередной раз к эстонской телеведущей Катрин Луст (Kuuuurija) обратились жители Валга, которые уверяют, что городской приют для животных по меньшей мере трое суток находился без света и тепла. 

«Бедные животные в темноте и холоде, пожалуйста, помогите им!» - такой крик души поступил в редакцию известной телепрограммы журналистских расследований. 

Катрин Луст сегодня же связалась с сотрудниками приюта по телефону и выяснилось, что приют действительно трое суток был без электричества. Но в этот раз на помощь бедным животным пришла валгаская волостная управа. 

«Я позвонила на экстренный номер фирмы Elektrilevi и полчаса была на очереди. Аккумулятора просто не хватило на такое долгое ожидание, номер просто не предназначен для попавших в беду. Три дня звонили туда и нас кормили завтраками. Я им сказала, что за окном всего лишь 5 градусов тепла, что у меня мерзнут животные, сделайте хоть что-нибудь, но только сплошные обещания. Но от Elektrilevi быстрой помощи не получили, пришлось звонить в волостную управу, которая предоставила нам генератор, а уже сегодня утром вернул электричество», - сказала директор приют Яна Юхкам. 

Приют животных благодарит волостную управу за быструю реакцию и помощь. 

В приюте Валга очень мечтают найти новый дом 100 кошек и 20 собак. 

Катрин Луст надеется, что большая часть из них найдет новый дом уже к Рождеству.

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