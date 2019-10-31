Дима Билан сэкономил на костюме для Хэллоуина

В эти дни ленты заполонили фото звезд в костюмах на Хеллоуин. Не остался в стороне от праздника и Дима Билан. Правда, его образ (если это так можно назвать) получился довольно скромным, пишет Экспресс газета.
Артист показал фото, сделанное в супермаркете, на фоне полок с фруктами. На нем «рядовые» пиджак, джинсы и рубашка, вот только лицо он прикрыл надувным шариком в виде тыквы.
Вот и наступил Хеллоуин! Все чаще замечаю, что и в нашей стране этот день празднуют! Вот и магазины тематически украшены!!! А вы участвуете? Придумали себе костюм?
— спросил у подписчиков певец.
Комментаторы ответили на этот вопрос по-разному. Абсолютное большинство заявило, что не отмечают «сатанинский» праздник, и вообще — он в России якобы не прижился. Другие признались, что Хеллоуин им по душе, и к нему всегда есть костюм — «образ заспанного человека».
Некоторые поклонники слегка разочарованы тем, что Билан не предстал в каком-то зловещем или фэнтезийном наряде. Но, возможно, в ближайшее время артист нас еще удивит, ведь Ночь всех святых еще впереди.