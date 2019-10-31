Дима Билан сэкономил на костюме для Хэллоуина

Артист показал фото, сделанное в супермаркете, на фоне полок с фруктами. На нем «рядовые» пиджак, джинсы и рубашка, вот только лицо он прикрыл надувным шариком в виде тыквы.

Вот и наступил Хеллоуин! Все чаще замечаю, что и в нашей стране этот день празднуют! Вот и магазины тематически украшены!!! А вы участвуете? Придумали себе костюм?

— спросил у подписчиков певец.

Комментаторы ответили на этот вопрос по-разному. Абсолютное большинство заявило, что не отмечают «сатанинский» праздник, и вообще — он в России якобы не прижился. Другие признались, что Хеллоуин им по душе, и к нему всегда есть костюм — «образ заспанного человека».