Чт, 31.10.2019
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Полегче! Кайли Дженнер блеснула в откровенном Playboy-образе

Кайли Дженнер

ФОТО: Xavier Collin/Image Press Agency / Xavier Collin/Image Press Agency

22-летняя Кайли Дженнер активно ведет свои социальные сети. Она ежедневно радует фолловеров экстравагантными снимками, зачастую слишком откровенными, пишут Дни.ру.

На этот раз модель опубликовала на своей странице в инстаграм-аккаунте фото с близкой подругой Анастасией Караниколау. Девушки предстали в весьма пикантных амплуа и продемонстрировали аппетитные формы.

Они облачились в костюмы Playboy Bunny – зайчиков Playboy. Для этого им потребовались черные боди-бандо с пушистыми хвостиками, капроновые колготки, заячьи ушки, воротники с бабочкой и нарукавники.

Смотри фото ЗДЕСЬ!

Примечательно, что у Кайли хвост и уши были черными, а у Анастасии – белыми. Видимо, подруги решили сыграть на контрасте.

Стас сказала, что у меня вечеринка Playboy,

- подписала снимок одна из сестер Кардашьян.

Я люблю тебя, моя близняшка по жизни,

– ответила ей в комментариях Караниколау. 

Образ Playboy Bunny появился в 1960 году в первом клубе журнала Playboy в Чикаго и сразу получил всемирное признание. Долгое время в этом амплуа красовались выполняющие работу официанток и хостес девушки.

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