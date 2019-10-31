Полегче! Кайли Дженнер блеснула в откровенном Playboy-образе

На этот раз модель опубликовала на своей странице в инстаграм-аккаунте фото с близкой подругой Анастасией Караниколау. Девушки предстали в весьма пикантных амплуа и продемонстрировали аппетитные формы.

Они облачились в костюмы Playboy Bunny – зайчиков Playboy. Для этого им потребовались черные боди-бандо с пушистыми хвостиками, капроновые колготки, заячьи ушки, воротники с бабочкой и нарукавники.

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Примечательно, что у Кайли хвост и уши были черными, а у Анастасии – белыми. Видимо, подруги решили сыграть на контрасте.

Стас сказала, что у меня вечеринка Playboy,

- подписала снимок одна из сестер Кардашьян.

Я люблю тебя, моя близняшка по жизни,

– ответила ей в комментариях Караниколау.