Тайна раскрыта: Джиган в четвертый раз станет отцом

Однако сам Джиган не смог хранить секрет и рассказал о скором прибавлении в компании друзей. Как стало известно Super от источников из окружения артиста, сейчас Самойлова находится на раннем сроке.

На данный момент многодетная семья Джигана состоит из мамы, папы и троих общих дочерей — Ариелы, Леи и Майи.