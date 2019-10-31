Тайна раскрыта: Джиган в четвертый раз станет отцом

Рэпер Джиган снова ждет пополнения в семье: его супруга Оксана Самойлова ждет четвертого ребенка. Радостной новостью пара решила не делиться с общественностью, а девушка специально публикует старые полуобнаженные фото в Instagram, пишет Супер.
Однако сам Джиган не смог хранить секрет и рассказал о скором прибавлении в компании друзей. Как стало известно Super от источников из окружения артиста, сейчас Самойлова находится на раннем сроке.
На данный момент многодетная семья Джигана состоит из мамы, папы и троих общих дочерей — Ариелы, Леи и Майи.
К слову, в рождении их детей можно заметить интересную закономерность: они появляются на свет через каждые 3 года: в 2011, 2014, 2017 и, получается, в 2020.