Гороскоп Василисы Володиной на ноябрь 2019 года

Василиса Володина — опытный астролог, который поможет вам избежать проблем и не упустить удачу в ноябре. Ее советы направят представителей всех Знаков Зодиака по верному пути, пишет Dailyhoro.
Чтобы успешно противостоять проблемам, важно доверять шестому чувству. Если ваша интуиция оставляет желать лучшего, воспользуйтесь простыми упражнениями на каждый день, которые усилят ее. Доверять внутреннему голосу можно в любой ситуации, но в первую очередь — в амурных делах и нестандартных, непривычных обстоятельствах.
Овен
Овнам в ноябре желательно оставить позади все свои страхи и неуверенность, устремить взгляд в будущее. В ноябре нет места сомнениям, потому что пришло время для ярких поступков, уверенного движения вперед. В это время важно не только то, что вы делаете, но и то, как вы это делаете, с каким настроением. Эффективная медитация на создание успешного будущего поможет представителям этого Знака настроиться на нужную волну.
Ноябрь идеально подойдет для того, чтобы совершить дорогостоящее приобретение, сделать что-то необычное и нестандартное. Нужно брать свое хитростью и умом, но не наживать себе лишних врагов. Желательно всячески избегать споров и конфликтов.
Телец
У Тельцов в ноябре будет возможность исправить ошибки прошлого или наметить новый путь. Астрологи не включают Тельцов в список Знаков с самым сильным характером, но в ноябре представители этого созвездия смогут сделать над собой усилие, чтобы преодолеть проблемы и поставить себе новые цели. Звезды и планеты помогут Тельцам избавиться от вредных привычек, найти силы для движения вперед.
Это будет яркое время, в которое могут происходить очень запоминающиеся события в любой сфере жизни. Тельцов ожидают свидания, флирт, знакомства, успех на работе, в творческой сфере. Этим людям будет что обсудить с близкими, друзьями. Это время тепла и доверия, твердости духа и желания сменить обстановку.
Близнецы
В первой половине ноября звезды и планеты будут не самым благоприятными для Близнецов. Их настроение не поспособствует быстрому решению проблем и неурядиц, поэтому желательно укреплять энергетику самостоятельно.
Сильная энергетика спасет Близнецов от плохого настроения, проблем со здоровьем, улучшит сон и повысит продуктивность на работе, в бизнесе. Также это привлечет больше удачи, которая нужна каждому. Во второй половине ноября Близнецы почувствуют, как проблемы отступают. Последнюю неделю можно посвятить началу новых дел и смене обстановки.
Рак
Раки в ноябре будут довольно удачливыми. Это очень благоприятное время, в которое звезды и планеты сделают Раков более ответственными, яркими и креативными. Им лишь стоит задуматься над тем, как привлечь в свою жизнь позитивные мысли, потому что окружающие могут провоцировать их на отрицательные эмоции. Возможны скандалы и недопонимание.
Раки в ноябре станут напористыми и целеустремленными. Звезды улучшат их память и спровоцируют появление новых желаний и стремлений. Этим людям удастся наладить отношения, найти новый источник вдохновения. Главное сейчас — не сдаваться и продолжать двигаться вперед. В трудных ситуациях лучше не торопиться, а сначала побыть наблюдателями.
Лев
Львов в ноябре могут нервировать коллеги, знакомые и даже случайные люди. Найти какой-то компромисс будет сложно, поэтому лучше просто не попадать в конфликтные ситуации. Звезды и планеты советуют сосредоточиться на делах, работе, учебе. Можно посвятить побольше времени любимому человеку, заняться совместными делами, съездить куда-нибудь на выходных.
Полезными станут покупки, которые поднимут Львам настроение. Также желательно следовать созидательному мышлению. Оно поможет Львам остаться на плаву и сделать это время ярким, запоминающимся. Катализатором проблем может стать безделье. Бороться с прокрастинацией стоит с первых чисел ноября, иначе прогнать ее будет все сложнее и сложнее.
Дева
У Дев в ноябре могут возникнуть семейные неурядицы, ссоры. Очистить энергетику жилища от негатива поможет генеральная уборка, избавление от хлама, а также покупка новых аксессуаров. В ноябре нужно преображать свой дом, чтобы войти в зимний период обновленными.
Последний месяц осени для Дев очень важен, потому что он является неким переходным периодом в их жизни. В это время могут происходить разные события, которых обычно люди не ждут. Нужно быть готовыми ко всему. Излишняя самонадеянность сделает только хуже. Также негативной станет ностальгия. Сейчас важно не копаться в прошлом, а заботиться о будущем благополучии.
Весы
Весы станут более решительными, потому что звезды наделят их уверенностью и силой духа. Это значит, что ноябрь стоит посвятить самым важным делам и задачам. Все второстепенное лучше оставить на потом. В начале месяца можно заняться тем, что беспокоит больше всего. Благоприятный период продлится до 25-26 числа. После этого планеты и звезды перестанут быть такими позитивными. До этого момента нужно очистить свою ауру от негатива.
Возможны внеплановые изменения в любовной сфере. Возможно, что только начатые отношения закончатся и сразу начнутся другие. Весы также могут узнать о своей второй половинке какую-то неприятную правду, важную скрытую информацию. Стоит быть осторожнее, потому что эта информация может оказаться выдумкой недоброжелателей.
Скорпион
В ноябре Скорпионам нужно доверять внутреннему голосу. Звезды и планеты усилят интуицию этих людей, что положительно скажется на всех сферах жизни, потому что принимать важные решения станет в разы проще. Это будет время душевной оттепели, потому что Скорпионам удастся избавиться от страхов, обид и наладить отношения с близкими.
В этом месяце будет много хороших моментов, омрачить которые могут мелкие конфронтации. Эксперты сайта dailyhoro.ru советуют избегать ссор и конфликтов с окружающими. Сделать это будет проще, чем обычно, потому что Скорпионы станут харизматичнее и обаятельнее. Достаточно одной улыбки для того, чтобы свести на нет любое недоразумение.
Стрелец
У Стрельцов в ноябре ожидается масса позитивных моментов. Чтобы не отпугнуть удачу, им стоит поменьше рисковать и быть последовательными в решении проблем, избегать многозадачности. Звезды сделают их сильными, уверенными в себе и готовыми к любым трудностям. Это идеальное время для начала новых дел, новых отношений, а также для смены обстановки.
Финансовая сфера будет очень важной. Конец осени благоприятен для покупок. Это могут быть развлечения, новая техника, обновление гардероба.
Козерог
В ноябре судьба подарит Козерогам много удачи. Звезды повысят наблюдательность представителей этого Знака, поэтому они смогут разглядеть в окружающем мире много полезного для себя и своих близких. Козерогам удастся найти работу или дополнительный заработок, обрести вдохновение. Также они станут более выносливыми физически и ментально, поэтому им будет проще работать, заниматься домашними делами. Следуя простым правилам, эти люди смогут создать в доме благоприятную атмосферу, что хорошо отразится на их самочувствии.
Звезды усилят харизму представителей этого Знака Зодиака. Козероги смогут произвести хорошее впечатление на противоположный пол, найти новых друзей, завести полезные знакомства в бизнесе. Это будет один из самых ярких и продуктивных месяцев.
Водолей
Для представителей этого воздушного Знака Зодиака наступает время любви, романтики и приятного общения. Любовные талисманы помогут сохранить отношения, укрепить их или найти вторую половинку. Также полезно пребывать в хорошем настроении и делиться им с окружающими. Они точно оценят это по достоинству.
Звезды и планеты в ноябре сделают Водолеев более продуктивными в интеллектуальном плане. Этим людям можно изучать что-нибудь новое, совершенствовать свои навыки. Полезно будет сменить обстановку, взять небольшой отпуск. Если не получится, то ничего страшного. В любом случае Водолеи будут одними из самых удачливых людей в ноябре.
Рыбы
У Рыб ожидаются перепады настроения из-за небольших энергетических скачков. Три необычных способа помогут людям этого Знака улучшать свою энергетику и укреплять ее. Это сделает их более позитивными, стойкими и уверенными в себе. Интуиция станет главным оружием в борьбе за место под солнцем. Она подскажет правильное решение в сложной ситуации.
В любви лучше действовать по вдохновению: романтика и любовные признания будут иметь особую силу. Нужно быть внимательными, потому что счастье будет скрываться в деталях. В деловой сфере существенных изменений не предвидится, поэтому лучше заниматься привычными обязанностями и не рисковать.