Гороскоп Василисы Володиной на ноябрь 2019 года

Лев

Львов в ноябре могут нервировать коллеги, знакомые и даже случайные люди. Найти какой-то компромисс будет сложно, поэтому лучше просто не попадать в конфликтные ситуации. Звезды и планеты советуют сосредоточиться на делах, работе, учебе. Можно посвятить побольше времени любимому человеку, заняться совместными делами, съездить куда-нибудь на выходных.

Полезными станут покупки, которые поднимут Львам настроение. Также желательно следовать созидательному мышлению. Оно поможет Львам остаться на плаву и сделать это время ярким, запоминающимся. Катализатором проблем может стать безделье. Бороться с прокрастинацией стоит с первых чисел ноября, иначе прогнать ее будет все сложнее и сложнее.

Дева

У Дев в ноябре могут возникнуть семейные неурядицы, ссоры. Очистить энергетику жилища от негатива поможет генеральная уборка, избавление от хлама, а также покупка новых аксессуаров. В ноябре нужно преображать свой дом, чтобы войти в зимний период обновленными.

Последний месяц осени для Дев очень важен, потому что он является неким переходным периодом в их жизни. В это время могут происходить разные события, которых обычно люди не ждут. Нужно быть готовыми ко всему. Излишняя самонадеянность сделает только хуже. Также негативной станет ностальгия. Сейчас важно не копаться в прошлом, а заботиться о будущем благополучии.

Весы

Весы станут более решительными, потому что звезды наделят их уверенностью и силой духа. Это значит, что ноябрь стоит посвятить самым важным делам и задачам. Все второстепенное лучше оставить на потом. В начале месяца можно заняться тем, что беспокоит больше всего. Благоприятный период продлится до 25-26 числа. После этого планеты и звезды перестанут быть такими позитивными. До этого момента нужно очистить свою ауру от негатива.

Возможны внеплановые изменения в любовной сфере. Возможно, что только начатые отношения закончатся и сразу начнутся другие. Весы также могут узнать о своей второй половинке какую-то неприятную правду, важную скрытую информацию. Стоит быть осторожнее, потому что эта информация может оказаться выдумкой недоброжелателей.

Скорпион

В ноябре Скорпионам нужно доверять внутреннему голосу. Звезды и планеты усилят интуицию этих людей, что положительно скажется на всех сферах жизни, потому что принимать важные решения станет в разы проще. Это будет время душевной оттепели, потому что Скорпионам удастся избавиться от страхов, обид и наладить отношения с близкими.

В этом месяце будет много хороших моментов, омрачить которые могут мелкие конфронтации. Эксперты сайта dailyhoro.ru советуют избегать ссор и конфликтов с окружающими. Сделать это будет проще, чем обычно, потому что Скорпионы станут харизматичнее и обаятельнее. Достаточно одной улыбки для того, чтобы свести на нет любое недоразумение.

Стрелец