В крови Вележевой, устроившей дебош в самолете, выявили 0,43 промилле алкоголя

Экспертиза выявила алкоголь в крови актрисы Лидии Вележевой, устроившей дебош на рейсе Москва — Тель-Авив. Об этом сообщает Пятый канал.

По его данным, в крови актрисы было обнаружено 0,43 промилле алкоголя. Сама Вележева ранее отрицала, что употребляла спиртное перед вылетом.