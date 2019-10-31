Чт, 31.10.2019
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  • В крови Вележевой, устроившей дебош в самолете, выявили 0,43 промилле алкоголя

В крови Вележевой, устроившей дебош в самолете, выявили 0,43 промилле алкоголя

ФОТО: Скриншот с видео

Актриса устроила дебош на борту самолёта, из-за чего её сняли с рейса Москва — Тель-Авив, пишет Лайф.

Экспертиза выявила алкоголь в крови актрисы Лидии Вележевой, устроившей дебош на рейсе Москва — Тель-Авив. Об этом сообщает Пятый канал.

По его данным, в крови актрисы было обнаружено 0,43 промилле алкоголя. Сама Вележева ранее отрицала, что употребляла спиртное перед вылетом.

Напомним, ранее на борту самолёта "Аэрофлота", следовавшего из Москвы в Тель-Авив, Вележева устроила дебош из-за задержки рейса, назвав экипаж "плебеями" и отказавшись пристегнуть ремень безопасности. Однако актриса заявила, что "не поняла", почему её сняли с рейса.

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