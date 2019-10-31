Зажгла! Лобода в мини-шортах устроила кавказские танцы

В рубашке и мини-шортах звезда принялась танцевать под аккомпанемент баяна и звуки барабана. Видеозапись своего развлечения артистка опубликовала в Instagram.

Как видно на кадрах, во время своего исполнения музыканты восклицают: «Асса». По всей видимости, Лобода сейчас находится в путешествии, однако, где именно, певица пока своим поклонникам не сообщила.

Новый ролик артистки вызвал бурную реакцию поклонников. Пока одни пытались угадать, где исполнительница сейчас находится, другие обсуждали ее наряд. По мнению юзеров, светская львица могла бы одеваться скромнее во время прогулок по городу, особенно, если она сейчас отдыхает в мусульманской стране.