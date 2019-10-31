Узнайте, что ждет каждого из знаков Зодиака в самый страшный день в году: гороскоп на 31 октября

Дева

Домочадцы наверняка захотят отогреть вас любовью, приманить в дом теплом и весельем. Будет гораздо лучше, если вы не ограничитесь выдачей суммы денег на семейные мероприятия, а примете в них посильное личное участие, несмотря на свои серьезные рабочие планы и обязанности. Так вы сможете отвлечься от надоевших забот, стать мягче, снисходительнее, человечнее. Дайте понять своим родителям, что любите их, как бы трудно ни складывались ваши отношения, и готовы взять на себя ответственность за их благополучие. Постарайтесь по достоинству оценить неожиданные улучшения в семье.

Весы

Повседневные контакты обещают стать приятными, увлекательными и веселыми. Новое знакомство с представителем противоположного пола может превратиться в сильный интерес, а затем и во взаимное, волнующее любовное чувство, в сексуальное приключение. Но и о своих долговременных обязанностях забыть не получится. Не рассчитывайте на легкое, беззаботное общение. Чтобы успеть повидаться со всеми, кто вам нужен, и должным образом проявить симпатию к тому, кто вам понравился, вам следует немного изменить привычное расписание, и даже сделать его более жестким, насыщенным.

Скорпион

В финансовой сфере вам уготованы неожиданности, и в основном - довольно приятные. Партнер может выразить желание разделить с вами бремя материальных забот, хотя и на определенных условиях. Вы можете получить подарок или сюрприз. Потратить часть средств на свои удобства и удовольствия вам покажется очень заманчивым, и сделать это вы способны под влиянием вдохновения, увлечения, или просто из потребности освежиться, развлечься. Позаботьтесь о том, чтобы в будущем вам не пришлось заплатить за свои маленькие радости существенными ограничениями и дополнительными обязательствами.

Стрелец

Вы захотите получить от жизни все ее радости и удобства. Особенно настойчивы вы будете в отдельных пристрастиях, привязанностях, без которых и благополучная жизнь покажется вам не мила. Здесь вы проявите изворотливость, изобретательность, вместе с невероятным обаянием. Вы можете внезапно изменить своим привычкам. К сожалению, ваши потребности и вкусы не всеми будут восприняты правильно. Начальство может весьма строго взглянуть на ваши нужды, сочтя их баловством, прихотью. За некоторые удовольствия вы рискуете заплатить не только деньгами, но и репутацией.

Козерог

Вам предстоит внутренняя борьба с собственными твердыми принципами: они не позволят вам втайне предаваться желанным удовольствиям. В результате то, что должно доставлять радость, начнет сковывать, ограничивать вас. Вы можете внезапно обнаружить, что удачное дружеское знакомство с человеком издалека вышло за рамки нейтрального общения, превратилось в тайное увлечение, в острое сексуальное притяжение. Придется признаться себе, что оно оформилось в любовную связь, или даже в подобие супружества, пусть и незаконного. Лишь вам решать, счастье это или новая дурная привычка.

Водолей

Вы способны влюбиться в того, с кем работаете или дружите. Вам не захочется противиться магической привлекательности нового увлечения, так как оно находится в русле ваших устремлений и ничуть на противоречит мечтам о будущем. С другой стороны, эта привязанность способна сломать все ваши детально разработанные планы, внести сумятицу, хаос в материальные дела. Вы можете задуматься о будущем своего дома, семьи, родных. Перемены покажутся вам необходимыми, желанными, но при этом совсем не обещают быть легкими и безболезненными. Интуиция подскажет вам альтернативное решение.

Рыбы