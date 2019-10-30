Копия мамы: певица МакSим показала младшую дочь в день ее пятилетия

29 октября наследница знаменитости отпраздновала день рождения. В личном Instagram певица МакSим продемонстрировала, какой подарок вручили Марии.

На опубликованном фото девочка сидит за рулем игрушечной машины алого цвета. «Уже пять лет нашей любимице! Как быстро летит время!» – отметила звезда, поздравляя наследницу.

«Дочка на Mercedes, а мама на копейке», «Красавица прям как мама!», «Ого, какой крутой подарок! С днем рождения!», «Пять лет, а уже Mercedes», «С днем рождения! Машенька! Будь всегда умницей, как мама!», «Маша конечно копия мама», – комментировали снимок поклонники певицы МакSим.

Фотографию дочери МакSим смотрите ЗДЕСЬ!

Отметим, что не так давно вокалистка рассказала, что Машенька мечтает о младшей сестренке. Судя по всему, старшая сестра девочки, Александра, которой уже десять лет, играть с ней отказывается. Как говорила сама артистка, у Саши начался переходный возраст.