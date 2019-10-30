ТОП-7 советов, которые однажды могут спасти жизнь

Когда жизнь преподносит неприятные сюрпризы, чаще всего случается приступ паники, и взять контроль над ситуацией становится невозможно. Еще хуже, когда ты в принципе не знаешь, что делать и как себя вести при определенных обстоятельствах, пишет Menscult.
Вот несколько хитростей, которые помогут тебе выйти сухим из воды во время неожиданных ситуаций. И даже если это не поможет тебе избавиться от паники, ты хотя бы будешь знать, как поступить правильно.
Если настигла метель
Например, едешь ты на машине за город или наоборот и попадаешь в снежную бурю. Очевидно, что продолжить движение будет невозможно. И не нужно ничего выдумывать — нужно только ждать. Чтобы не сжечь всё топливо, машина не должна быть заведена постоянно.
Неизвестно, сколько продлится буря, и, возможно, придется ждать службу спасения. Заводи автомобиль раз в час и прогревай салон минимум 10 минут. Периодически нужно очищать выхлопную трубу от забитого в нее снега.
Чтобы ребята из службы спасения имели четкий ориентир, включи свет в салоне автомобиля. Именно свет в салоне, не фары. Аккумулятор посадишь.
Если вспыхнуло масло на сковороде
Все знают, что огонь и вода — враги. Вода и горячее масло — тоже. Но как мы и говорили, поддавшись панике, люди принимают неправильные решения. Поэтому возможно всё.
Кроме гашения водой нельзя использовать распространенный лайфхак с засыпанием сковороды содой. Так делают многие люди, и пожар усиливается, разбрасывая искры по всей кухне.
Единственным правильным решением будет накрыть сковороду крышкой. Тогда за неимением притока кислорода огонь быстро потухнет.
Если в доме грабитель
Если ты не обладаешь навыками самообороны — не стоит пытаться повторить то, что видел в кино. Лучшим вариантом в такой ситуации будет спрятаться и вызвать полицию.
Если же у тебя нет возможности скрыться от глаз злоумышленника, беги на кухню — там у тебя будет преимущество. Ты знаешь, где хранятся режущие предметы, а грабитель — нет.
Но опять же, пользоваться ими нужно уметь — в противном случае это оружие применят против тебя самого.
В общем, прятаться или бежать на кухню. Ну а если ты можешь вырубить любого, вооруженного или нет, то просто улыбнись, читая этот пункт.
Если оказался в тонущей машине
В кино все умело и с легкостью разбивают окна автомобиля и выбираются из него. Однако преодолеть давление воды практически невозможно. Если у тебя под рукой окажется, например, огнетушитель — можно, конечно, попробовать.
Но лучше не тратить силы и время на подобные трюки. Первым делом нужно отстегнуть ремень безопасности и опустить стекло при помощи стеклоподъемника. Конечно, прежде чем опускать его, нужно набрать в легкие как можно больше воздуха и попытаться вылезти через окно.
Вообще, как только машина упала в воду, нужно реагировать мгновенно. Пока стекла еще не ушли под воду полностью, опускай стеклоподъемник сразу, и выдумывать ничего не придется.
Если не успел и разбить стекло нечем — подожди, пока вода заполнит салон, чтобы уравнялось давление внутри и снаружи авто, сделай глубокий вдох и попробуй открыть дверь.
Если не удается остановить кровотечение из носа
Во-первых, не надо делать так, как учили в садике или школе, — запрокидывать голову. Этим ты можешь вызвать рвоту, что осложнит состояние. А хуже всего, есть шанс, что ты захлебнешься кровью.
Помимо этого, из-за закидывания головы повышается как обычное, так и внутричерепное давление и затрудняется венозный отток. Все эти условия усиливают кровотечение.
Если это случилось на улице, нужно обратиться к кому-то за помощью, чтобы вызвали скорую помощь. Не стесняйся спросить у прохожих девушек тампон. Они отлично впитывают влагу и помогут зажать лопнувший сосуд.
В качестве альтернативы это могут быть свернутые ватные диски или обычная вата. Казалось бы, кровь идет носом — с кем не бывает. На самом деле это опасно.
Если напали в лифте
И снова вспоминаем: не стоит строить из себя героя боевика. Можешь дать отпор — молодец.
Если же ты запаниковал и в принципе не умеешь драться (да и мало ли — вооружен нападающий), постарайся, минуя злоумышленника, дотянуться до панели с кнопками и нажать как можно больше их.
Это дезориентирует противника. Лифт будет постоянно останавливаться, и, на твое счастье, в лифтовой могут оказаться соседи. Такое поведение как минимум собьет с толку злоумышленника.
Бонус. Правило безопасности на лестнице, о котором никто не помнит
Поднимаясь или спускаясь по лестнице, никогда не держи руки в карманах. Почему? Потому что во время падения ты не успеешь их достать. Когда руки свободны, они здорово могут помочь (надеемся, ты понимаешь каким образом).
В случае если ты все-таки чихать хотел на это правило, постарайся сгруппироваться и защитить голову, чтобы избежать опасных травм.