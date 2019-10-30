ТОП-7 советов, которые однажды могут спасти жизнь

Вот несколько хитростей, которые помогут тебе выйти сухим из воды во время неожиданных ситуаций. И даже если это не поможет тебе избавиться от паники, ты хотя бы будешь знать, как поступить правильно.

Если настигла метель

Например, едешь ты на машине за город или наоборот и попадаешь в снежную бурю. Очевидно, что продолжить движение будет невозможно. И не нужно ничего выдумывать — нужно только ждать. Чтобы не сжечь всё топливо, машина не должна быть заведена постоянно.

Неизвестно, сколько продлится буря, и, возможно, придется ждать службу спасения. Заводи автомобиль раз в час и прогревай салон минимум 10 минут. Периодически нужно очищать выхлопную трубу от забитого в нее снега.

Чтобы ребята из службы спасения имели четкий ориентир, включи свет в салоне автомобиля. Именно свет в салоне, не фары. Аккумулятор посадишь.

Если вспыхнуло масло на сковороде

Все знают, что огонь и вода — враги. Вода и горячее масло — тоже. Но как мы и говорили, поддавшись панике, люди принимают неправильные решения. Поэтому возможно всё.

Кроме гашения водой нельзя использовать распространенный лайфхак с засыпанием сковороды содой. Так делают многие люди, и пожар усиливается, разбрасывая искры по всей кухне.

Единственным правильным решением будет накрыть сковороду крышкой. Тогда за неимением притока кислорода огонь быстро потухнет.

Если в доме грабитель

Если ты не обладаешь навыками самообороны — не стоит пытаться повторить то, что видел в кино. Лучшим вариантом в такой ситуации будет спрятаться и вызвать полицию.

Если же у тебя нет возможности скрыться от глаз злоумышленника, беги на кухню — там у тебя будет преимущество. Ты знаешь, где хранятся режущие предметы, а грабитель — нет.

Но опять же, пользоваться ими нужно уметь — в противном случае это оружие применят против тебя самого.

В общем, прятаться или бежать на кухню. Ну а если ты можешь вырубить любого, вооруженного или нет, то просто улыбнись, читая этот пункт.

Если оказался в тонущей машине

В кино все умело и с легкостью разбивают окна автомобиля и выбираются из него. Однако преодолеть давление воды практически невозможно. Если у тебя под рукой окажется, например, огнетушитель — можно, конечно, попробовать.

Но лучше не тратить силы и время на подобные трюки. Первым делом нужно отстегнуть ремень безопасности и опустить стекло при помощи стеклоподъемника. Конечно, прежде чем опускать его, нужно набрать в легкие как можно больше воздуха и попытаться вылезти через окно.

Вообще, как только машина упала в воду, нужно реагировать мгновенно. Пока стекла еще не ушли под воду полностью, опускай стеклоподъемник сразу, и выдумывать ничего не придется.