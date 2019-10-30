Муж Лолиты впервые ответил на обвинения в изменах и его корыстной любви к певице

На днях должно было состояться слушание по разводу звездной пары, но журналисты тщетно ждали Дмитрия или его представителей — никто так и не появился. Адвокат Лолиты предположил, что мужчина тянет время, чтобы набить себе цену, но оказалось, что мужчине просто никто не сообщил о суде, пишет КП.

По телефону Дмитрий признался, что ничего не слышал из последних новостей. Он не считает брак фиктивным, потому что, беря в жены Лолиту, честно намеревался создать семью. Никакое имущество у нее отнимать через суд он не планирует, ведь в начале супружеской жизни он сам предложил оформить брачный договор, чтобы обезопасить любимую.

Все обвинения в том, что он якобы тратил деньги жены на любовницу, Дмитрий отвергает, считая это совершенно нелогичными слухами. Именно их и слова куда грубее мужчине приходится слышать в свой адрес и читать от пользователей Сети.

Я думаю, когда люди цивилизованные и воспитанные, они должны расставаться не так. Неприятно, некрасиво. Но пусть это останется на совести Лолы. Она делает, как считает нужным, —

говорит Дмитрий Иванов.

О расставании с 44-летним тренером по сквошу Дмитрием Лолита объявила в июле этого года. Пара разорвала отношения после девяти лет брака, но теперь все никак не может развестись из-за загруженных графиков. Лолита обвиняла мужа в изменах, однако Дмитрий все отрицал. Теперь мужчина не скрывает, что уже начал новые отношения.

Я нормальный человек, сейчас закончатся суды и буду жить дальше, как и жил,