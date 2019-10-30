«У меня всегда три бутылки»: Волочкова сделала заявление после обвинений в алкоголизме

Балерина активная пользовательница соцсети Instagram. Танцовщица ежедневно публикует посты и записывает Stories для подписчиков. Анастасия Волочкова делится видеозаписями из репетиционного зала и публикует снимки, сделанные в интерьерах ее роскошного особняка.

Обыватели, внимательно следящие за жизнью танцовщицы, подметили, что Анастасия часто позирует с бокалом. Также на снимках Волочковой можно заметить бутылки из-под шампанского или вина. Подобные публикации позволили злопыхателям говорить, что Анастасия много пьет.

Между тем, сама балерина заявляет, что использует бутылки как элемент интерьера. Она часто ставит элитные сорта вин на видное место, чтобы подчеркнуть свой статус.

«У меня всегда три бутылки шампанского стоят на столике. Во-первых, это красиво выглядит. Они закрытые. Вот у нас полстраны бухает, а Волочкова с бокалом шампанского – это алкоголик. Я хочу сказать, что каждый божий день я два с половиной часа минимум провожу в балетном зале. У меня стерта в кровь нога не потому, что я чешу языком, а я чешу ногами», — заявила Анастасия Волочкова в рамках проекта «МОРОЗОВА ХЗ ШОУ».

По словам балерины, вот уже несколько дней она работает как проклятая, готовя московскую премьеру собственного шоу «Балерина в зазеркалье цирка». Только репетиции танцовщицы длятся по восемь часов, а еще необходимо заниматься организационными моментами.

«Мои хорошие, я хочу сказать такую вещь: я, помимо двух ипостасей — балетного зала и сцены — я имею право делать в жизни то, что я хочу. Спать с кем хочу, есть с кем хочу. Но я, правда, не ем ничего, в день я могу съесть одно яйцо вареное и вечером немного салатных листьев, мне этого хватает. Почему люди лезут в мою душу, в мою жизнь, в мою постель, в мой бокал, в мою тарелку? Публикуют все, но докапываются до Волочковой», — негодует экс-прима.