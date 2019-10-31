Тили-тили-бом: куда пойти, чтобы весело отметить Хэллоуин в Таллинне?

Поздняя осень — время, когда с полей уже собран весь урожай, на улице холодает, а дни становятся темнее и короче. Как и в многих других северных странах, в Эстонии этот сезон связан с поминовением мертвых и другими народными ритуалами. На Западе широко отмечается Хэллоуин, а у эстонцев есть целых два похожих праздника: Катеринин день и Мартов день, пишет VisitEstonia.