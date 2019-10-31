Тили-тили-бом: куда пойти, чтобы весело отметить Хэллоуин в Таллинне?
Поздняя осень — время, когда с полей уже собран весь урожай, на улице холодает, а дни становятся темнее и короче. Как и в многих других северных странах, в Эстонии этот сезон связан с поминовением мертвых и другими народными ритуалами. На Западе широко отмечается Хэллоуин, а у эстонцев есть целых два похожих праздника: Катеринин день и Мартов день, пишет VisitEstonia.
Сегодня же мы расскажем вам о том, как могут отметить Хэллоуин жители Эстонии!
КРУИЗЫ В СТОКГОЛЬМ, ПОСВЯЩЕННЫЕ ХЕЛЛОУИНУ
Закройте окна, погасите свет, заприте двери и отправляйтесь в «жутко» веселый, праздничный круиз в Стокгольм, посвященный Хеллоуину. С 30 октября до 3 ноября на борту лайнеров Victoria I ja Baltic Queen вас ждут потрясающие сюрпризы, ночные развлечения и музыка!
ВЕЧЕРИНКА В LOUNGE DEJA VU
В четверг, 31 октября, в Deja Vu состоится костюмированная вечеринка по случаю Хэллоуина. Выбирайте костюм и бегите веселиться!
ВЕЧЕРИНКА В КЛУБЕ PRIVE
Поскольку этот страшный праздник в этом году выпал на четверг, некоторые ночные клубы столицы отметят его на выходных. 2 ноября таллиннским тусовщикам предлагают познакомиться с темной стороной клуба Prive...
ВЕЧЕРИНКА В RED EMPEROR
Сегодня, 31 октября, в таллиннском клубе Red Emperor состоится костюмированная вечеринка по случаю Хэллоуина. Как пишут организаторы, у гостей, облачившихся в костюмы, будет уникальная возможность танцевать под песни Red Hot Chilli Peppers, сохраняя при этом свою анонимность!
ВЕЧЕРИНКА В КЛУБЕ STUDIO
31 октября расположенный в старом городе клуб Studio также окунется в атмосферу этого жуткого, но красочного праздника! Вечеринка проводится уже третий год подряд.