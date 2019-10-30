В коротеньком топе и вместе с возлюбленным: новый выход Ани Лорак в свет обсуждают в Сети

Ани Лорак часто гастролирует и появляется на различных музыкальных событиях, а вот на светских вечеринках певица - редкий гость. Поэтому появление знаменитости на публичном мероприятии, организованном брендом Intimissimi, стало настоящим сюрпризом.

В своем Instagram Ани поделилась несколькими кадрами с мероприятия. Так, на одном из снимков видно наряд Лорак, который она выбрала для вечера. Перед фотографами звезда предстала в необычном для себя образе - в костюме в пижамном стиле, коротеньком топе и блестящих ботильонах.

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