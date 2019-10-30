Час от часу не легче: мать Анастасии Заворотнюк теряет слух

Мало кто знает, что мать Анастасии Заворотнюк – народная артистка России. Ради карьеры дочери Валентина Борисовна оставила родной Астраханский ТЮЗ. А когда Анастасия построила загородный дом в Москве, мать переехала к ней, чтобы помогать по хозяйству. Сейчас она нянчится с младшей внучкой Милой.

На долю Валентины Борисовны выпали страшные испытания: в 2015 году от рака умер ее муж, телевизионный режиссер Юрий Заворотнюк, а в 2016-м ей пришлось хоронить сына Святослава. 52-летний брат звезды сериала "Моя прекрасная няня" умер от перитонита. Теперь 76-летняя Валентина Борисовна переживает за дочь.

Говорят, та до последнего скрывала от матери свой диагноз. По словам близких к семье людей, когда Валентина Борисовна узнала правду, ходила заплаканная, буквально держась за сердце. Вероятно, из-за переживаний и начал снижаться слух, пишет сайт "Комсомольская правда". Сообщается, что ей даже заказали специальный аппарат.

Между тем поклонники переживают за Анастасию Заворотнюк, которая якобы перенесла две операции на мозге: одну – в Германии, другую – в России. В частности, их интересует, в состоянии ли актриса логически мыслить. Друг семьи успокоил фанатов: