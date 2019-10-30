Фото: Ольга Бузова разоблачила беременность Ксении Собчак

Премия "Прорыв года" от журнала бывшей "Мисс Вселенная" Оксаны Федоровой Moda Topical прошла в одном из московских ресторанов. На мероприятие пришли многие российские знаменитости, в том числе Ольга Бузова и Ксения Собчак.

Напомним, что отношения у гламурных див неоднозначные. Бузова не раз становилась жертвой провокаций Собчак. К примеру, в своем ютуб-шоу журналистка рассказала о просьбе некого дизайнера поговорить с поющей ведущей, чтобы та не носила одежду его бренда. Разразился скандал, в который были вовлечены представители шоу-бизнеса. Все они встали на сторону оскорбленной Бузовой.

И вот теперь Оля с Ксюшей оказались за одним столиком. "Ха! А чего все говорят, что ты уже с пузом ходишь, беременная?! Опять всех развела, обманула", – цитирует Бузову Экспресс газета. В распоряжении издания оказалось фото, на котором она держится за живот несколько смущенной Собчак.

Решив взять реванш, поющая ведущая опубликовала видео с мероприятия на своей странице в соцсети "Инстаграм". Сияющая от счастья Ольга Бузова заявила, что стала свидетелем того, как Ксения Собчак отчитывается перед мужем, режиссером Константином Богомоловым.