Фото: Ольга Бузова разоблачила беременность Ксении Собчак

Ольга Бузова и Ксения Собчак оказались за одним столиком на модной тусовке. Поющую ведущую сфотографировали в тот момент, когда она дотронулась до живота гламурной блондинки, которая, по слухам, беременна.
Премия "Прорыв года" от журнала бывшей "Мисс Вселенная" Оксаны Федоровой Moda Topical прошла в одном из московских ресторанов. На мероприятие пришли многие российские знаменитости, в том числе Ольга Бузова и Ксения Собчак.
Напомним, что отношения у гламурных див неоднозначные. Бузова не раз становилась жертвой провокаций Собчак. К примеру, в своем ютуб-шоу журналистка рассказала о просьбе некого дизайнера поговорить с поющей ведущей, чтобы та не носила одежду его бренда. Разразился скандал, в который были вовлечены представители шоу-бизнеса. Все они встали на сторону оскорбленной Бузовой.
И вот теперь Оля с Ксюшей оказались за одним столиком. "Ха! А чего все говорят, что ты уже с пузом ходишь, беременная?! Опять всех развела, обманула", – цитирует Бузову Экспресс газета. В распоряжении издания оказалось фото, на котором она держится за живот несколько смущенной Собчак.
Решив взять реванш, поющая ведущая опубликовала видео с мероприятия на своей странице в соцсети "Инстаграм". Сияющая от счастья Ольга Бузова заявила, что стала свидетелем того, как Ксения Собчак отчитывается перед мужем, режиссером Константином Богомоловым.
"Как это мило! Когда женщина любит, она просто прекрасна. Даже Собчак стала прекрасна! Посмотрите, какая красивая!" – сказала артистка. Комментаторы посчитали эти слова унижением Ксении.