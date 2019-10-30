Срочно идем закупаться! Вот что станет с вашим организмом, если съедать всего один авокадо в день

Исследователи американского Университета штата Пенсильвания выяснили, что употребление хотя бы одного авокадо в день очень полезно для сердца, оно помогает снизить уровень так называемого вредного холестерина и укрепить сердечно-сосудистую систему. Результаты эксперимента сообщает портал EurekAlert.

Исследователи набрали 45 взрослых участников с избыточным весом или ожирением для наблюдения. Их питание включало три варианта: диету с низким содержанием жира, диету с умеренным содержанием жира, дополненную источниками мононенасыщенных жирных кислот, и умеренную диету, которая предполагала потребление одного авокадо в день.

ФОТО: Paul Lavery/ Caters News Agency/Paul Lavery/ Caters News Agency

После пяти недель диеты с использованием полезного фрукта участники имели значительно более низкий уровень липопротеинов низкой плотности, которые провоцируют образование "вредного" холестерина, чем до начала исследования или после завершения двух других диет, а также более высокие показатели лютеина и антиоксидантов.

В авокадо действительно много полезных жиров, каротиноидов, которые важны для здоровья глаз, и других питательных веществ. Окисление — плохо, так что, если вы можете защитить организм с помощью продуктов, которые едите, это может быть очень полезно,

— подтвердила одна из авторов работы, профессор Пенни Крис-Этертон. Она посоветовала включать плоды в рацион в виде овощных соусов и употреблять с тостами из цельной пшеницы.