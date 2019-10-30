Saku Suurhall стоял на ушах! Guess и Tommy Hilfiger закатили грандиозную и дорогу вечеринку

Сеть является крупнейшим представителем брендов Guess, Tommy Hilfiger, Pepe Jeans, Calvin Klein, Diesel, Desigual, Kaporal, Mustang, Tom Tailor и Lee Cooper в Прибалтике и владеет более чем 60 магазинами по всей Эстонии.

Праздник начался с показа новой коллекции Denim Dream - SS20, которая была разработана и произведена в Эстонии.