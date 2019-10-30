Ср, 30.10.2019
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  • Saku Suurhall стоит на ушах! Одна из самых дорогих торговых сетей Эстонии отмечает там свой юбилей

Saku Suurhall стоит на ушах! Одна из самых дорогих торговых сетей Эстонии отмечает там свой юбилей
ГАЛЕРЕЯ!

29 октября в столичном Saku Suurhall свой 25-й день рождения отметила компания Põldma Kaubanduse AS, более известная покупателям под брендом Denim Dream. 

Сеть является крупнейшим представителем брендов Guess, Tommy Hilfiger, Pepe Jeans, Calvin Klein, Diesel, Desigual, Kaporal, Mustang, Tom Tailor и Lee Cooper в Прибалтике и владеет более чем 60 магазинами по всей Эстонии. 

Праздник начался с показа новой коллекции Denim Dream - SS20, которая была разработана и произведена в Эстонии. 

А что было дальше, узнаешь, посмотрев нашу галерею!

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