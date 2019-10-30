Кипящие страсти вокруг Тельцов и пасмурная погода в доме у Львов: читай гороскоп на 30 октября

Дева

Исследовательский дух не даст вам спокойно пройти мимо происходящего вокруг. Вы не сможете отнестись к получаемой информации равнодушно и попытаетесь вскрыть ее подоплеку. Одновременно старайтесь быть критичнее к тому, что вам говорят, пишут, о чем вы слышите, или что видите. Знакомые, соседи, родственники могут попросту выпускать в разговорах с вами пар. Окружающие способны использовать вас как жилетку для жалоб, в которую можно поплакаться, рассказывая о недавних семейных или бытовых обидах, несправедливостях, выплескивая на вас пережитое раздражение.

Весы

Несмотря на важность всего, что связано с вашими наличными средствами, попробуйте сделать в этой сфере короткую передышку. Избегайте поспешности, непродуманности, воздержитесь от слишком резких перемен. Будьте особенно осторожны с выплатами другим людям, вообще с любыми расходами (включая и естественные затраты на повседневные нужды). Для финансовых операций особенно нежелательна первая половина дня. В это время вы можете получить неверное представление о реальной стоимости того, что стремитесь приобрести, или пасть жертвой собственной непреодолимой тяги к удовольствиям.

Скорпион

Вы сумеете довести до логического финала свои недавние начинания, если они связаны не с глобальными изменениями, а с отдельными короткими задачами, с вашими повседневными потребностями. Вы не сможете сидеть без дела. Но все же откажитесь от чрезмерной физической нагрузки. Попробуйте разобраться в своем самочувствии, в том, насколько оно позволяет вам действовать в выбранном режиме. Задумайтесь также о том, не помешают ли вам бытовые проблемы реализовывать собственные намерения в течение ближайшего месяца, не идут ли ваши привычки во вред ярким долговременным планам.

Стрелец

Есть возможность уладить небольшое, но жизненно важное дело потихоньку, вдали от любопытных глаз. В свободное время звезды рекомендуют вам поразмышлять о своей зависимости от других людей. Подумайте, не слишком ли вы увлеклись таинственностью, запретностью и секретностью, не становитесь ли объектом манипуляций. Любимые люди могут оказаться вашими неявными конкурентами или настойчиво осуществлять свои намерения за вашей спиной. В домашних и бытовых делах постарайтесь отделить необходимость реальных забот и беспокойств от ненужных, навязанных вам жертв.

Козерог

Вы будете в течение всего дня испытывать сомнения по поводу того, на что решились. Поступки родителей, супруга, делового партнера могут расстраивать вас, или просто держать в состоянии смутного раздражения. Наибольшее беспокойство и неуверенность вызовет у вас то, как предпринятый шаг отразится на ваших личных финансах. Даже если вы будете взвинчены или угнетены, не делайте скорых и однозначных выводов, ведь это лишь начало. Успокоившись, вы интуитивно сумеете почувствовать, как следует распределить свои душевные и физические силы, чтобы выдерживать предстоящие нагрузки.

Водолей

Если вашими поступками руководит заманчивая идея, в которой вы сами не до конца уверены, то вам понадобится весь этот день целиком, чтобы выйти из-под власти излишних иллюзий, нереальных представлений. Вы можете увидеть, в чем ошиблись, положившись на свою мечту, поддавшись вдохновению. На службе вы можете опоздать со своими инициативами. Если работаете на свое благополучие, здоровье, бытовые удобства, жизненную безопасность, хотите психологического комфорта, то будьте особенно осторожны. Воздержитесь от активной деятельности и слишком сильных переживаний.

Рыбы