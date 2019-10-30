Кипящие страсти вокруг Тельцов и пасмурная погода в доме у Львов: читай гороскоп на 30 октября

Первая половина дня окажется благоприятной для быстрых и решительных действий, использования оригинального подхода к решению текущих задач и проблем. В течение этого времени, правда, не стоит полагаться на собственную интуицию, доверять внутренним сомнениям, так как это может вселить в вас неуверенность.
Вторая половина дня отлично подходит для приятного и размеренного общения. В течение этого времени вы сможете легко понимать своих собеседников и даже угадывать их мысли и то, что они скажут в следующий момент. Усиливается в этот период и фантазия, что будет особенно приятно композиторам, поэтам и писателям. Вечер также удачен для прогулок, катания на коньках, передает Дворец.
Овен
Внешняя обстановка выглядит благоприятной для вас, и начатые вами инициативы пойдут своим чередом. Благодаря проявленной смелости вы можете быть уверены, что уже нашли третий, удачный выход из противоречивой, неожиданной ситуации, связанной с выполнением ваших обязанностей и реализацией долговременных целей. Потратьте день на мысленное наслаждение собственными победами и на избавление от иллюзий, это поможет вам использовать не до конца растраченный боевой запал. Вы можете получить психологическую поддержку от друзей и похвастаться перед ними своими успехами.
Телец
Участие в действиях партнера, заинтересованность в удовлетворении его насущных потребностей уже не так велики. Но, находясь под сильным впечатлением его намерений и совершенных поступков, вы не сразу сумеете расслабиться, сменить настроение на более оптимистичное и легкое. Утро подарит вам возможность пообщаться с друзьями, например - по-приятельски невозмутимо обсудить с ними недавние кипящие страсти. В это время вы также сможете прояснить и понять некоторые аспекты взаимоотношений, которые тревожили вас неопределенностью, недосказанностью, наводили на подозрения.
Близнецы
Рекомендуется позаботиться о самочувствии, о состоянии здоровья в целом, не перегружаться, в том числе и психологически. Но и бездеятельность вам ни к чему: она способна привести к внутренним тревогам, беспокойству, подозрительности, ипохондрии. Вы вполне можете закончить очередной этап повседневной работы, на который уже потрачено немало физических и душевных сил. Но энергия в течение дня будет постепенно уменьшаться. Первая половина дня мало подходит для тех видов деятельности, которые требуют аккуратности, точности, полного спокойствия и трезвости ума.
Рак
Общение с дорогими людьми будет эмоционально насыщенным, интенсивным. Вы почувствуете, что ваша привязанность к ним остра, но изменение в отношениях жизненно важно. В любви актуальной станет физиологическая или материальная сторона. Если вы поссорились, то будете испытывать беспокойство, сомневаться в том, что сказали или сделали, но отойти и смягчиться сможете не сразу. Для тех, кто рожден в середине июля, есть смысл выделить время на отдых, чтобы восстановить душевное и физическое равновесие. Для родителей основным предметом их интереса может стать забота о здоровье детей.
Лев
Общая обстановка в доме может оставаться неспокойной, но при этом новых серьезных потрясений и перемен в быту ждать не следует. И вы, и домочадцы будете скорее склонны переживать то, что уже произошло, чем решитесь на новые инициативы. Женская часть семьи захочет сменить гнев на милость, заботясь о близких. Тот, кто недавно погорячился, смягчится, или попытается выпросить прощение. Однако вулкан будет остывать медленно. Жалейте друг друга, не давайте волю беспочвенной подозрительности, иначе рискуете прожить в подобной атмосфере еще не один день.
Дева
Исследовательский дух не даст вам спокойно пройти мимо происходящего вокруг. Вы не сможете отнестись к получаемой информации равнодушно и попытаетесь вскрыть ее подоплеку. Одновременно старайтесь быть критичнее к тому, что вам говорят, пишут, о чем вы слышите, или что видите. Знакомые, соседи, родственники могут попросту выпускать в разговорах с вами пар. Окружающие способны использовать вас как жилетку для жалоб, в которую можно поплакаться, рассказывая о недавних семейных или бытовых обидах, несправедливостях, выплескивая на вас пережитое раздражение.
Весы
Несмотря на важность всего, что связано с вашими наличными средствами, попробуйте сделать в этой сфере короткую передышку. Избегайте поспешности, непродуманности, воздержитесь от слишком резких перемен. Будьте особенно осторожны с выплатами другим людям, вообще с любыми расходами (включая и естественные затраты на повседневные нужды). Для финансовых операций особенно нежелательна первая половина дня. В это время вы можете получить неверное представление о реальной стоимости того, что стремитесь приобрести, или пасть жертвой собственной непреодолимой тяги к удовольствиям.
Скорпион
Вы сумеете довести до логического финала свои недавние начинания, если они связаны не с глобальными изменениями, а с отдельными короткими задачами, с вашими повседневными потребностями. Вы не сможете сидеть без дела. Но все же откажитесь от чрезмерной физической нагрузки. Попробуйте разобраться в своем самочувствии, в том, насколько оно позволяет вам действовать в выбранном режиме. Задумайтесь также о том, не помешают ли вам бытовые проблемы реализовывать собственные намерения в течение ближайшего месяца, не идут ли ваши привычки во вред ярким долговременным планам.
Стрелец
Есть возможность уладить небольшое, но жизненно важное дело потихоньку, вдали от любопытных глаз. В свободное время звезды рекомендуют вам поразмышлять о своей зависимости от других людей. Подумайте, не слишком ли вы увлеклись таинственностью, запретностью и секретностью, не становитесь ли объектом манипуляций. Любимые люди могут оказаться вашими неявными конкурентами или настойчиво осуществлять свои намерения за вашей спиной. В домашних и бытовых делах постарайтесь отделить необходимость реальных забот и беспокойств от ненужных, навязанных вам жертв.
Козерог
Вы будете в течение всего дня испытывать сомнения по поводу того, на что решились. Поступки родителей, супруга, делового партнера могут расстраивать вас, или просто держать в состоянии смутного раздражения. Наибольшее беспокойство и неуверенность вызовет у вас то, как предпринятый шаг отразится на ваших личных финансах. Даже если вы будете взвинчены или угнетены, не делайте скорых и однозначных выводов, ведь это лишь начало. Успокоившись, вы интуитивно сумеете почувствовать, как следует распределить свои душевные и физические силы, чтобы выдерживать предстоящие нагрузки.
Водолей
Если вашими поступками руководит заманчивая идея, в которой вы сами не до конца уверены, то вам понадобится весь этот день целиком, чтобы выйти из-под власти излишних иллюзий, нереальных представлений. Вы можете увидеть, в чем ошиблись, положившись на свою мечту, поддавшись вдохновению. На службе вы можете опоздать со своими инициативами. Если работаете на свое благополучие, здоровье, бытовые удобства, жизненную безопасность, хотите психологического комфорта, то будьте особенно осторожны. Воздержитесь от активной деятельности и слишком сильных переживаний.
Рыбы
Инстинктивная тяга к опасным увлечениям, далеким краям может в течение всего дня определять ваше настроение и даже самочувствие. Но проявлять чрезмерную активность в этом направлении не стоит. Новые надежды, связанные с путешествиями или образованием, могут оказаться напрасными, беспочвенными. Вы можете с большой охотой поддаться бесполезной фантазии. Ели вы приступили к новым рабочим обязанностям, сменили место жительства, находитесь в незнакомом обществе, то постарайтесь временно удовлетвориться тем, чего уже достигли. Попробуйте завершить адаптацию, обустроить быт.