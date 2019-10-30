Что делать и кто виноват? Как возместить ущерб, если ваше такси попадет в аварию

Мы решили выяснить у крупнейших поставщиков таксоуслуг, как защищен пассажир во время поездки на такси, кто возместит расходы в случае аварии (в том числе за испорченное имущество), как себя вести в такой ситуации и куда обращаться.

Такие фирмы, как Bolt и Yandex.Taxi являются посредниками, которые связывают пользователя, заказывающего поездку, с водителем, который может эту поездку выполнить.

Bolt ФОТО: Силле Аннук

Представитель компании Bolt Карин Касе отметила, что все передвигающиеся по эстонским дорогам транспортные средства обязаны иметь договор дорожного страхования: следовательно, и все работающие на платформе Bolt автомобили должны быть застрахованы. Условия дорожного страхования для такси регулируются Законом о дорожном страховании. Для возмещения ущерба в случае аварии следует обратиться в страховое общество и сообщить о произошедшем.

В случае серьезных аварий с пострадавшими нужно первым делом сообщить о случившемся в центр тревоги по номеру 112. Затем можно обратиться в службу поддержки клиентов Bolt.

Yandex.Taxi ФОТО: International PR Yandex.Taxi/Yango

Yandex.Taxi работает только с партнерами — эстонскими транспортными компаниями. Они несут ответственность за перевозку и ее безопасность, а также обязаны соблюдать законодательство Эстонии, в том числе, и в вопросах страхования.

Такси должны иметь полис дорожного страхования, как и все автомобили в Эстонии. Как правило, в случае дорожно-транспортного происшествия страховое общество транспортного средства покрывает расходы не только за причиненный автомобилю ущерб, но и пострадавшим в результате этого людям. Это касается как расходов на лечение в случае травм, так и нанесенного личным вещам ущерба.

Представитель Yandex.Taxi Ольга Демьянюк отмечает, что у сервиса уже в трех странах есть собственная программа страхования. Она распространяется на все поездки, заказанные через их сервис. При этом застрахованы на время поездки и водитель, и каждый находящийся в машине пассажир. Важно, что эта программа не заменяет, а дополняет страховку партнера. Компания работает над тем, чтобы такая программа страхования поскорее появилась и в других странах.

Также представитель сервиса рассказала о технологиях, направленных на повышение безопасности:

У нас есть собственные разработки и технологии, которые помогают партнерам повышать безопасность. Например, с помощью дистанционного контроля качества (ДКК) мы удаленно отслеживаем внешний вид автомобиля, наличие сколов, вмятин, царапин, состояние салона. Если он не соответствует стандартам сервиса, то допуск такого автомобиля к заказам Yandex.Taxi может быть приостановлен, пока недостатки не будут устранены. Чтобы пройти проверку, система просит водителя сделать фотографии машины в нескольких ракурсах и автоматически их анализирует. Спорные случаи передаются для ручного анализа асессорам. ДКК используется во многих странах, в том числе в Эстонии.

Есть и совсем новые разработки, которые используются еще не на всех рынках. Среди них дистанционный мониторинг скорости и манеры вождения автомобиля, контроль времени на линии (сервис отключает водителя партнера от заказов, если он работает слишком долго).

Yandex Signal Q1 ФОТО: Yandex.Taxi/Yango

В этом году команда Yandex.Taxi также представила камеру мониторинга усталости и внимания. Она называется Yandex Signal Q1. Устройство анализирует уровень внимания водителя на дороге с помощью технологий компьютерного зрения. Камера не больше смартфона, из-за компактных размеров ее можно легко разместить в салоне любого транспорта. Компания рассчитывает, что эти технологии со временем появятся на всех рынках, где работает сервис.

Tallink Takso ФОТО: Mihkel Maripuu