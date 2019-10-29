Муж Лолиты Милявской требует миллионы за откровения о браке с певицей

В суде интересы Лолиты представляет Сергей Жорин. Адвокат считает, что Дмитрий Иванов хочет нажиться на его подопечной. Предполагается, что тот готов рассказать об отношениях с певицей за крупную сумму денег.

Предварительное слушание по делу о разводе Милявской и Иванова должно было пройти в мировом суде — на этом настоял Дмитрий. Хотя брак мог быть расторгнут и в ЗАГСе. Впрочем, на заседание тренер так и не пришел.

Жорин считает, что Иванов поступает таким образом, чтобы привлечь внимание к разводу. «Сейчас ему поступают предложения от различных ток-шоу, и у нас есть информация, что он запросил баснословные гонорары. За сумму, которая исчисляется в миллионах, Иванов собирается на всю страну рассказать подробности их семейной жизни с Лолитой. Поэтому ему и нужна вся эта шумиха с разводом — видимо, для него это способ заработка», — отметил адвокат Лолиты.

Как выяснилось, Дмитрий тайно подал на развод, не сказав ничего Лолите. В свете этого акта Жорин видит другой вариант развития ситуации. «Мы будем заявлять о признании этого брака фиктивным — либо на этом подготовительном заседании, либо на основном, которое состоится в конце ноября. Появился ряд моментов, о которых я пока не могу рассказывать», — делился адвокат.

По словам защитника, Иванов останется ни с чем даже после судов, ведь при вступлении в брак между певицей и тренером был составлен брачный контракт. «По его условиям мы возвращаемся к тому, что имели до брака. Имущество остается за его хозяином. Исключение — это официально сделанные подарки», — говорила звезда.

Лолита сильно переживала расставание с мужем, похудела почти на 20 килограммов, сидела на успокоительных и даже посещала психолога.