ТОП-10 фото новой солистки «Фабрики», красота которой не оставила никому шансов

Вторая «вице-мисс Украина» Мария Гончарук присоединилась к группе «Фабрика». И за плечами у девушки был долгий путь.
29-летняя Мария пополнила коллектив, в котором уже состояли Ира Тонева и Саша Попова. А ранее из него ушла Саша Савельева, впервые ставшая матерью.
Певица родом с Украины получила известность после участия в проекте Константина Меладзе «Хочу V ВИА Гру» в 2013 году.
Девушка дошла до финала, но уступила соперницам. Однако руки не опустила, а создала с подругой дуэт DINAMA, пишет «Мир знаменитостей».
За спиной у Марии были музыкальная школа по классу фортепиано, изучение академического вокала в колледже и диплом Киевского института искусств.
Успела она попробовать свои силы и на модельном поприще, приняв участие в Ukrainian Fashion Week.
А 2019-й вышел довольно насыщенным и в плане личной жизни. В июле Мария вышла замуж за актера и ведущего Дмитрия Хрусталева.