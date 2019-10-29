ТОП-10 фото новой солистки «Фабрики», красота которой не оставила никому шансов

29-летняя Мария пополнила коллектив, в котором уже состояли Ира Тонева и Саша Попова. А ранее из него ушла Саша Савельева, впервые ставшая матерью.

Певица родом с Украины получила известность после участия в проекте Константина Меладзе «Хочу V ВИА Гру» в 2013 году.

Девушка дошла до финала, но уступила соперницам. Однако руки не опустила, а создала с подругой дуэт DINAMA, пишет «Мир знаменитостей».

За спиной у Марии были музыкальная школа по классу фортепиано, изучение академического вокала в колледже и диплом Киевского института искусств.

Успела она попробовать свои силы и на модельном поприще, приняв участие в Ukrainian Fashion Week.