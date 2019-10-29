К жительнице Таллинна домой нагрянули мужчины для сексуальных утех: женщина в шоке!

«Зазвонил домофон, ответила, по ту сторону услышала мужской голос, уверявший, что они буквально несколько минут назад общались в интернете. Но я не понимала, в чем же дело. Я ни с кем не общалась до этого. Он ничего больше не ответил, но вниз к нему я не пошла. Подумала, что он ошибся адресом», - сказала Виктория.

Виктория и представить себе не могла, что мужчина искал любовь за деньги и с кем-то до этого общался на сайте интим-знакомств, где ему и был дан точный адрес молодой женщины. Это произошло где-то около полудня. В этот же день через некоторое время вновь зазвонил домофон, но там уже был другой мужской голос, после чего у Виктории началась паника, ведь она ни с кем не списывалась. Женщина вновь побежала к окну и увидела, что на сей раз приехал мужчина на красном автомобиле BMW X5. Он так быстро сел в машину, что Виктория не успела разглядеть лица. И потом еще один звонок в домофон с таким же вопросом.

Но в этот раз женщина была умнее. Она спросила у мужчины на том конце провода, на каком сайте ему дали ее адрес и какой ник был у пользователя. Выяснилось, что речь идет о скандально известном сайте iha.ee, где тысячи эстонцев ищут секс.

Виктория даже не подозревала, кто мог так некрасиво поступить и дать ее адрес на таком сайте - ник у этого человека был karamell555. Как удалось выяснить в ходе журналистского расследования, под этим ником скрывается Кятлин Кирсипуу, на которую имеются многочисленные жалобы в интернете. Она просит перевести деньги на счет, дает адрес, по котором ее, конечно же, нет.