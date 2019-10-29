«Повезло Потапу»: полуголая Настя Каменских лишила россиян дара речи

Знаменитость поделилась примечательным снимком на своей странице в социальной сети Instagram. На нем она позирует в соблазнительном бикини, поверх которого повязано легкое парео. Настя выглядит расслабленной.

Геолокацию знаменитость не указала. Тем не менее, как отмечает РИА ФАН , судя по всему, певица находится в баре при каком-то отеле. Подпись к фото в переводе с испанского означает:

Поклонники отметили стройную фигуру Каменских. "Очень крутая и красивая" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим. ред.), " Фигура красивая у тебя очень", " Так забавно смотреть х фактор :) а вы уже здесь . Хорошего отдыха , спасибо ,что делитесь с нами", "Повезло Потапу", " Какая красивая женщина!!!", " Анастасия, Вам не говорили, что нельзя быть на свете красивой такой!!!" – искупали Каменских в благожелательных отзывах поклонники.