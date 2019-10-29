Видео: будет ли эстонский народ проклят за уничтожение природных святынь?

«Продолжаем тему природы. Неужели эстонцы на самом деле готовы ради денег срубить невероятные и очень древние деревья? И какие могут быть последствия?» - с этих слов начала программу ведущая Катрин Луст.

Есть традиции: из святых источников пьют воду, к священным камням приносят монеты, а на священные деревья вешают ленточки. В Эстонии таких святых мест более 800, например: Таэваскода в Пылвамаа, Панга Панк на Сааремаа, Пюхаярв в Валгамаа, Журавлиная гора в Ида-Вирумаа, Дуб Тамме-Лаури в Вырумаа и так далее.

Дуб Тамме-Лаури ФОТО: Allar Koik

И если для одних словосочетание природная святыня не значит ничего, то для других - это всё. Фанаты природы в Тырва исследовали в программе святыни.

«Это отличный вариант прекрасно провести день», - говорят они. Также люди уверены, что святыни на самом деле работают и помогают людям.

Но есть несколько проблем, о которых в первую очередь будут говорить в программе: о карте природных священных объектов Эстонии, которая была составлена по заказу FSC Eesti, но ее удалили из публичных баз данных из-за многочисленных неточностей, а также об уничтожении природных святынь.