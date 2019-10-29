Спешите видеть! Театр имени Булгакова представит в Таллинне пьесу «Ромео & Джульетта»

Пьеса «Ромео и Джульетта» была написана 5 веков назад, но и по сей день судьбы юных влюбленных не перестают трогать наши сердца. На спектакле вы перемещаетесь в Верону времени синьора Бартоломео делла Скала, чтобы разгадать тайну великой любви и непонятной смерти двух подростков. Они вселяются в души актёров шекспировского времени, которые готовятся разыграть эту трагедию перед зрителем. И вдруг стирается грань между игрой и жизнью.