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  • Спешите видеть! Театр имени Булгакова представит в Таллинне пьесу «Ромео & Джульетта»

Спешите видеть! Театр имени Булгакова представит в Таллинне пьесу «Ромео & Джульетта»

ФОТО: Фото пресс-службы

Театр имени М.А. Булгакова представляет: пьеса «РОМЕО & ДЖУЛЬЕТТА» в Таллинне уже 25 ноября на сцене Центра Русской Культуры.  

Фантазии между сном и реальностью по пьесе Уильяма Шекспира: самая известная и прекрасная история о любви!

Пьеса «Ромео и Джульетта» была написана 5 веков назад, но и по сей день судьбы юных влюбленных не перестают трогать наши сердца. На спектакле вы перемещаетесь в Верону времени синьора Бартоломео делла Скала,  чтобы разгадать тайну великой любви и непонятной смерти двух подростков. Они вселяются в души актёров шекспировского времени, которые готовятся разыграть эту трагедию перед зрителем. И вдруг стирается грань между игрой и жизнью.

ФОТО: Фото пресс-службы

Что ждет нас в конце… Внезапные сценарные повороты и комедийные фантазии, прочитанные между строк пьесы, азартные и зрелищные танцы, хоральные партии в исполнении актеров – всё это привело к неожиданному и яркому спектаклю.

Режиссёр-постановщик: Сергей Алдонин

Режиссёр-педагог: Наталья Булыга

Художник-постановщик – Максим ОБРЕЗКОВ

Хореография - Александр Мацко

ФОТО: Фото пресс-службы

В ролях:

Ромео – Филипп Бледный

Джульетта – Катерина Шпица

Отец Лоренцо – Тимур Орагвелидзе/ Сергей Алдонин

Бенволио – Алексей Боченин/ Филипп Хитров

Меркуцио – Изнаур Орцуев/ Валерий Панков/ Евгений Самарин

Тибальт – Юрий Николаенко /Георгий Караяннидис/ Ян Ильвес

Кормилица – Екатерина Николаева/ Наталья Булыга

Леди Капулетти – Елена Соломина/ Оксана Коростышевская

Дядя Капулетти – Кирилл Соленов/ Денис Бузин

Королева Маб – Филипп Ситников/ Анна Зарянкина

Петр, слуга – Иван Караяннидис

Слуги, прачки, горожане Вероны – Ксения Тишкова, Алена Цедилина, Марина Савичева

ФОТО: Фото пресс-службы

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