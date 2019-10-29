Спешите видеть! Театр имени Булгакова представит в Таллинне пьесу «Ромео & Джульетта»

Театр имени М.А. Булгакова представляет: пьеса «РОМЕО & ДЖУЛЬЕТТА» в Таллинне уже 25 ноября на сцене Центра Русской Культуры.
Фантазии между сном и реальностью по пьесе Уильяма Шекспира: самая известная и прекрасная история о любви!
Пьеса «Ромео и Джульетта» была написана 5 веков назад, но и по сей день судьбы юных влюбленных не перестают трогать наши сердца. На спектакле вы перемещаетесь в Верону времени синьора Бартоломео делла Скала, чтобы разгадать тайну великой любви и непонятной смерти двух подростков. Они вселяются в души актёров шекспировского времени, которые готовятся разыграть эту трагедию перед зрителем. И вдруг стирается грань между игрой и жизнью.
Что ждет нас в конце… Внезапные сценарные повороты и комедийные фантазии, прочитанные между строк пьесы, азартные и зрелищные танцы, хоральные партии в исполнении актеров – всё это привело к неожиданному и яркому спектаклю.
Режиссёр-постановщик: Сергей Алдонин
Режиссёр-педагог: Наталья Булыга
Художник-постановщик – Максим ОБРЕЗКОВ
Хореография - Александр Мацко
В ролях:
Ромео – Филипп Бледный
Джульетта – Катерина Шпица
Отец Лоренцо – Тимур Орагвелидзе/ Сергей Алдонин
Бенволио – Алексей Боченин/ Филипп Хитров
Меркуцио – Изнаур Орцуев/ Валерий Панков/ Евгений Самарин
Тибальт – Юрий Николаенко /Георгий Караяннидис/ Ян Ильвес
Кормилица – Екатерина Николаева/ Наталья Булыга
Леди Капулетти – Елена Соломина/ Оксана Коростышевская
Дядя Капулетти – Кирилл Соленов/ Денис Бузин
Королева Маб – Филипп Ситников/ Анна Зарянкина
Петр, слуга – Иван Караяннидис
Слуги, прачки, горожане Вероны – Ксения Тишкова, Алена Цедилина, Марина Савичева