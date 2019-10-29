Спасательница Малибу: Нюша предстала в красном слитном купальнике

Пляжные фото певицы Нюши — то, чего в ее Instagram всегда с нетерпением ждут поклонники. И совсем недавно артистка решила порадовать народ, опубликовав фото в купальнике. Правда, не с пляжа, а, по-видимому, со съемок нового клипа, пишет Экспресс газета.