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Спасательница Малибу: Нюша предстала в красном слитном купальнике

Нюша.

ФОТО: Ramil Sitdikov / RIA Novosti

Пляжные фото певицы Нюши — то, чего в ее Instagram всегда с нетерпением ждут поклонники. И совсем недавно артистка решила порадовать народ, опубликовав фото в купальнике. Правда, не с пляжа, а, по-видимому, со съемок нового клипа, пишет Экспресс газета.

На свежем снимке Нюша позирует под сенью плетеного шатра. На ней красный слитный купальник, похожий на тот, в котором щеголяла Памела Андерсон в незабвенных «Спасателях Малибу».

Кидай в меня камни, кидай в меня грязь. Я — река,

— процитировала исполнительница восточную мудрость.

Судя по комментариям, этот образ запал в душу подписчикам. «Всегда красотка», «Я просто восхищаюсь тобой, ты такая крутая», «Превосходная Нюша», «Фотка просто магическая какая-то», — признались воздыхатели.

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