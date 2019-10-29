Спасательница Малибу: Нюша предстала в красном слитном купальнике

Пляжные фото певицы Нюши — то, чего в ее Instagram всегда с нетерпением ждут поклонники. И совсем недавно артистка решила порадовать народ, опубликовав фото в купальнике. Правда, не с пляжа, а, по-видимому, со съемок нового клипа, пишет Экспресс газета.
На свежем снимке Нюша позирует под сенью плетеного шатра. На ней красный слитный купальник, похожий на тот, в котором щеголяла Памела Андерсон в незабвенных «Спасателях Малибу».
Кидай в меня камни, кидай в меня грязь. Я — река,
— процитировала исполнительница восточную мудрость.
Судя по комментариям, этот образ запал в душу подписчикам. «Всегда красотка», «Я просто восхищаюсь тобой, ты такая крутая», «Превосходная Нюша», «Фотка просто магическая какая-то», — признались воздыхатели.
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