Овнам стоит рискнуть, а Девам - быть осторожнее: гороскоп на 29 октября

Расположение планет в течение этого дня окажется благоприятным для самых различных начинаний. Сейчас вы сможете по-новому взглянуть на многие процессы, происходящие в вашей жизни, увидеть новые перспективы и открывающиеся возможности. У вас появится оптимистичный взгляд на мир и желание к обновлению, пишет Дворец.
В течение этого дня можно строить планы на будущее, однако не стоит заходить слишком далеко, создайте себе планы лишь на ближайший месяц и постарайтесь начать выполнять задуманное прямо сейчас, это поможет сделать хороший рывок вперед и даст стимул к новым достижениям. Вечер этого дня благоприятен для обучения, занятий с репетиторами, это неплохое время, чтобы узнавать что-то новое.
Овен
Вам нестерпимо захочется действовать. Чем опаснее ситуация, тем выше ваше желание рискнуть. Шансы на успех высоки: вы обладаете достаточным хладнокровием, чтобы не потерять головы, в целом можете рассчитывать на удачу, а также на своевременную помощь влиятельного человека (или организации) в критический момент. Но все же не пытайтесь выйти из сложного положения сразу двумя путями. Обостренный инстинкт поможет вам интуитивно взвесить плюсы каждой из предоставленных возможностей. Остерегайтесь попасть под чужое влияние, поддаться ложному вдохновению, обману.
Телец
Вы окажетесь вовлечены в дела партнера по браку (или делу) сильнее, чем того хотите. Но вам не удастся отсидеться в тихом местечке в это непростое время. Вы кровно заинтересованы в делах партнера, в его победе. Со своей стороны, вы способны дать ему хороший совет, подсказанный интуицией, обостренным чувством опасности и желанием побыстрее преодолеть критический поворот в ваших отношениях. Вы можете стремиться завоевать чувства другого человека, защитить детей, отстоять свои права. Партнер же может сгоряча навредить вам, усложнив ваши и без того двойственные планы.
Близнецы
Вам придется сразу набрать высокий темп, включаясь в новую работу или в более напряженный ритм жизни. Такая перемена может создать угрозу вашему самочувствию, если накануне вы не позаботились о полноценном отдыхе. Ваша деловитость может оказаться в большой мере спровоцирована эмоциями или критической обстановкой. Тщательность исполнения, вдохновение и поддержка ответственного, серьезного партнера помогут вам прекрасно справиться с задачей. В то же время вы пока не можете быть уверены в том, какие именно возможности получаете в результате своих усилий.
Рак
Ваше внимание почти целиком заберет эмоциональная жизнь. Вы будете остро и глубоко переживать все, связанное с дорогими вам людьми, так как воспримете это и как свою собственную, жизненно важную проблему. Острота ощущений может дорого вам обойтись. Поддержка авторитетного партнера или коллеги окажется как нельзя более кстати, но и собственный опыт выручит вас. Родители-Раки способны чрезвычайно сильно тревожиться за судьбу или здоровье детей. Влюбленные могут потерять голову в порыве гнева или сексуального желания. Будьте внимательнее с алкоголем.
Лев
Домашняя обстановка, семейные потребности могут стать для вас источником сильной тревоги, возмущения. Ваша территория вполне надежно защищена от серьезных опасностей, так как на их случай вы имеете неплохую подстраховку. Чтобы справиться с текущими осложнениями, вам придется действовать. Бросаясь на защиту того, что вам дорого, постарайтесь опираться в первую очередь на здравый смысл, или же на опытного в финансовых и служебных вопросах советчика. В противном случае вы рискуете наломать дров под влиянием эмоций. Остерегайтесь стать жертвой неверных мотивов, обмана.
Дева
Если вам предстоит срочная короткая поездка, то ее условия будут довольно напряженными. Возможно, вас поджидает неприятный сюрприз или прямая опасность. Интуиция, искусное умение учитывать детали ситуации, богатый опыт не дадут вам пропасть. В переговорах старайтесь не проявлять нажима на собеседника, но и не допускайте эмоциональной словесной агрессии по отношению к себе. Вас могут попытаться запугать, запутать, подсунуть неверную информацию. Ваши высказывания, в свою очередь, также могут оказаться не совсем адекватными, или сделанными под влияниям ложных мотивов.
Весы
Ваши внешние успехи в очень большой степени зависят от состояния финансовых дел. Действуя в этом направлении, старайтесь грамотно и эффективно использовать свои возможности. Если вы соблазнитесь аферой, авантюрой, легкими деньгами, замысловатой активной игрой с чужими средствами, итог будет не слишком впечатляющим. Надежные и достойные результаты вы получите, лишь сверяясь с мнением авторитетных знакомых и родственников, либо со специализированными источниками информации. Это поможет вам разрешить сомнения. Позаботьтесь и о подстраховке, укреплении своих тылов.
Скорпион
Пора браться за намеченное дело! Вы еще успеете задействовать в своих инициативах тяжелую артиллерию (в виде надежной практической поддержки со стороны влиятельных лиц, соответствующих деловых инстанций, неформальных организаций и сообществ). У вас есть шанс сразу и заметно продвинуться в избранном направлении. Не исключено, что по пути вам придется преодолевать неверие многих людей, в том числе и близких, в ваши силы. Однако их сомнения не так страшны, как ваша собственная неуверенность. Избегайте ложного вдохновения. Будьте аккуратнее, употребляя алкоголь.
Стрелец
Вам придется приступить к секретным и немного опасным действиям, заложив их ритм на некоторое время вперед. Это обусловлено потребностями ваших партнеров, или близких людей. Вы будете склонны действовать под влиянием увлечения, чувства, сильных эмоций. Остерегайтесь обнародовать доверенную вам тайну или проболтаться о том, что дорого вашему сердцу. Если вы вступили в романтическую любовную связь, не стоит добавлять ей лишней таинственности, острые ощущения вам и так обеспечены. Родители-Стрельцы склонны беспокоиться о детях, особенно об отсутствующих.
Козерог
Ваши действия направлены в будущее, и скорее всего - на его изменение. Ваша смелость и настойчивость во многом базируются на эмоциях, на интуиции, подсказывающей, что дальше жить так, как вы живете, уже нельзя. Возможно, ваши инициативы окажутся связаны с супругом или супружеством, деловым партнером, или вам придется учитывать интересы родных. Предпринимая новый шаг, вы будете испытывать одновременно вдохновение, возбуждение, неуверенность, а возможно, даже страх. Опирайтесь на закон, на правила, выверенные вами ранее лично в деталях, и успех вам обеспечен.
Водолей
Превозмогая сомнения и страхи, смело приступайте к осуществлению избранной цели. Ведь вы делаете это ради счастливого будущего с теми, кому уже отданы ваши душа и сердце. В вашем распоряжении талант, выдержка, накопленный опыт учета всевозможных практических мелочей. Вам также будет помогать твердая внутренняя вера в то, что вы имеете право на свои действия и держитесь нужного и достойного курса. Если вы занимаете подчиненное положение, то работодатель может задать вам задачу, толком не определив вашей роли в ней, и вам придется действовать на свой страх и риск.
Рыбы
Хорошее время для отправления в далекое путешествие, для начала ознакомления с привычками и обычаями других стран. Тем, кто уже находится вдали от родных мест, будет проще адаптироваться к окружающей новизне. Процесс приспособления пойдет быстрыми темпами, окажется одновременно напряженным, захватывающе интересным и не лишенным сюрпризов. Однако вам стоит сознательно остерегаться всего, в чем вы сомневаетесь, или о чем получили противоречивые сведения. Догадки, в которых у вас нет должной уверенности, вы рискнете проверить опытным путем, испытанием на местности.