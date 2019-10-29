Овнам стоит рискнуть, а Девам - быть осторожнее: гороскоп на 29 октября

Дева

Если вам предстоит срочная короткая поездка, то ее условия будут довольно напряженными. Возможно, вас поджидает неприятный сюрприз или прямая опасность. Интуиция, искусное умение учитывать детали ситуации, богатый опыт не дадут вам пропасть. В переговорах старайтесь не проявлять нажима на собеседника, но и не допускайте эмоциональной словесной агрессии по отношению к себе. Вас могут попытаться запугать, запутать, подсунуть неверную информацию. Ваши высказывания, в свою очередь, также могут оказаться не совсем адекватными, или сделанными под влияниям ложных мотивов.

Весы

Ваши внешние успехи в очень большой степени зависят от состояния финансовых дел. Действуя в этом направлении, старайтесь грамотно и эффективно использовать свои возможности. Если вы соблазнитесь аферой, авантюрой, легкими деньгами, замысловатой активной игрой с чужими средствами, итог будет не слишком впечатляющим. Надежные и достойные результаты вы получите, лишь сверяясь с мнением авторитетных знакомых и родственников, либо со специализированными источниками информации. Это поможет вам разрешить сомнения. Позаботьтесь и о подстраховке, укреплении своих тылов.

Скорпион

Пора браться за намеченное дело! Вы еще успеете задействовать в своих инициативах тяжелую артиллерию (в виде надежной практической поддержки со стороны влиятельных лиц, соответствующих деловых инстанций, неформальных организаций и сообществ). У вас есть шанс сразу и заметно продвинуться в избранном направлении. Не исключено, что по пути вам придется преодолевать неверие многих людей, в том числе и близких, в ваши силы. Однако их сомнения не так страшны, как ваша собственная неуверенность. Избегайте ложного вдохновения. Будьте аккуратнее, употребляя алкоголь.

Стрелец

Вам придется приступить к секретным и немного опасным действиям, заложив их ритм на некоторое время вперед. Это обусловлено потребностями ваших партнеров, или близких людей. Вы будете склонны действовать под влиянием увлечения, чувства, сильных эмоций. Остерегайтесь обнародовать доверенную вам тайну или проболтаться о том, что дорого вашему сердцу. Если вы вступили в романтическую любовную связь, не стоит добавлять ей лишней таинственности, острые ощущения вам и так обеспечены. Родители-Стрельцы склонны беспокоиться о детях, особенно об отсутствующих.

Козерог

Ваши действия направлены в будущее, и скорее всего - на его изменение. Ваша смелость и настойчивость во многом базируются на эмоциях, на интуиции, подсказывающей, что дальше жить так, как вы живете, уже нельзя. Возможно, ваши инициативы окажутся связаны с супругом или супружеством, деловым партнером, или вам придется учитывать интересы родных. Предпринимая новый шаг, вы будете испытывать одновременно вдохновение, возбуждение, неуверенность, а возможно, даже страх. Опирайтесь на закон, на правила, выверенные вами ранее лично в деталях, и успех вам обеспечен.

Водолей

Превозмогая сомнения и страхи, смело приступайте к осуществлению избранной цели. Ведь вы делаете это ради счастливого будущего с теми, кому уже отданы ваши душа и сердце. В вашем распоряжении талант, выдержка, накопленный опыт учета всевозможных практических мелочей. Вам также будет помогать твердая внутренняя вера в то, что вы имеете право на свои действия и держитесь нужного и достойного курса. Если вы занимаете подчиненное положение, то работодатель может задать вам задачу, толком не определив вашей роли в ней, и вам придется действовать на свой страх и риск.

Рыбы