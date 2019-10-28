Лайфхак! Секретный способ ездить на поезде Таллинн-Москва за копейки

1. Билеты в Москву на поезде 034 Таллинн-Москва стоят дорого, так как это международное сообщение. В одну сторону место в сидячем вагоне стоит от 48 евро, в плацкарте – от 70 евро, в купе – от 80 евро. Это если брать очень заранее, в последний момент цены могут быть значительно выше, например, 100 евро за 1 место в купе в один конец. Аналогичные цены обратно. Съездить в Москву и обратно на этом поезде выходит в копеечку.