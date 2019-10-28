Лайфхак! Секретный способ ездить на поезде Таллинн-Москва за копейки

Почему-то мало кто пользуется простым и проверенным способом, позволяющим в 2-3 раза дешевле ездить из Таллинна в Москву, пишет Zen.Yandex.ru.
Как это работает
1. Билеты в Москву на поезде 034 Таллинн-Москва стоят дорого, так как это международное сообщение. В одну сторону место в сидячем вагоне стоит от 48 евро, в плацкарте – от 70 евро, в купе – от 80 евро. Это если брать очень заранее, в последний момент цены могут быть значительно выше, например, 100 евро за 1 место в купе в один конец. Аналогичные цены обратно. Съездить в Москву и обратно на этом поезде выходит в копеечку.
2. Но есть одна маленькая хитрость – разбить маршрут на 2 сегмента Таллинн-Нарва (средняя стоимость билета на автобус - 10 евро), переходим границу пешком и едем на такси до вокзала в Ивангороде за 1.50 евро, а потом уже на поезде Ивангород-Москва. Смотрим скриншот ниже и видим, что билет на маршрут Ивангород-Москва стоит от 10 евро в сидячем вагоне, от 13 евро в плацкарте, от 35 евро. Время в пути 11 часов, поэтому этот маршрут советуем преодолевать минимум на плацкарте.
Итого: самый дешевый второй вариант обойдется в 21.50 евро.