СМИ: финну трижды диагностировали в Эстонии рак, которого у него на самом деле не было

Воспитывавший детей 40-летний финн жил себе счастливо до тех пор, пока, по его версии, не услышал страшный диагноз: рак крови, всё это случилось трижды, а анализы проводились в одной и той же лаборатории в Таллинне - Synlab, пишет Kuuuurija .

Ilta Sanomat пишет, что осенью этого года по работе проходил плановую проверку здоровья в Финляндии. Медицинский центр Terveystalo нашей страны-соседки отправил кровь на анализ в таллиннскую лабораторию Synlab, откуда и пришло страшное известие о лейкемии. Поскольку диагноз более чем серьезный, врач отправил пациента на повторные анализы, которые подтвердил весь этот ужас.

Через неделю после оглашения страшного диагноза финн был направлен на обычный медицинский контроль в больнице района Мейлахти, где он вновь сдал кровь, но на этот раз анализ осуществляла местная лаборатория - Huslab. Результаты совершенно отличались от таллиннских - ничто в них не указывало на лейкемию.

Представитель Synlab в Эстонии уверяет, что медицинская лаборатория сама не ставит диагноз, а лишь выдает результаты в виде цифр. Диагноз рак лаборатория не ставила и не могла этого сделать. Кроме того, фирма подготовила пресс-сообщение, которое публикуем ниже.

Пресс-сообщение

SYNLAB Eesti OÜ

25.10.2019

SYNLAB никому не ставила никакого диагноза

В связи со статьей в финских СМИ, SYNLAB опровергает обвинения в том, что лаборатория поставила пациенту ошибочный диагноз рак.

SYNLAB трижды проводил анализ крови одного финского пациента по просьбе врача. Сделанный в Таллинне анализ - это не анализ на рак, а сама лаборатория никому не ставила диагноз рак.