СМИ: финну трижды диагностировали в Эстонии рак, которого у него на самом деле не было
25 октября в финском издании Ilta-Sanomat появилась статья о том, как эстонская лаборатория Synlab три раза проводила анализ крови пациента и каждый раз якобы всё указывало на лейкемию. Но четвертая проба крови, сделанная в финской лаборатории Huslab, перевернула всё с ног на голову - никакого рака на самом деле у человека нет.
Воспитывавший детей 40-летний финн жил себе счастливо до тех пор, пока, по его версии, не услышал страшный диагноз: рак крови, всё это случилось трижды, а анализы проводились в одной и той же лаборатории в Таллинне - Synlab, пишет Kuuuurija.
Ilta Sanomat пишет, что осенью этого года по работе проходил плановую проверку здоровья в Финляндии. Медицинский центр Terveystalo нашей страны-соседки отправил кровь на анализ в таллиннскую лабораторию Synlab, откуда и пришло страшное известие о лейкемии. Поскольку диагноз более чем серьезный, врач отправил пациента на повторные анализы, которые подтвердил весь этот ужас.
Врач уже начал планировать лечение пациента на основании результатов анализов.
Как поняли, что диагноз неверный?
Через неделю после оглашения страшного диагноза финн был направлен на обычный медицинский контроль в больнице района Мейлахти, где он вновь сдал кровь, но на этот раз анализ осуществляла местная лаборатория - Huslab. Результаты совершенно отличались от таллиннских - ничто в них не указывало на лейкемию.
Статья газеты Ilta Sanomat доступна в полном объеме на официальном сайте издания.
Представитель Synlab в Эстонии уверяет, что медицинская лаборатория сама не ставит диагноз, а лишь выдает результаты в виде цифр. Диагноз рак лаборатория не ставила и не могла этого сделать. Кроме того, фирма подготовила пресс-сообщение, которое публикуем ниже.
Пресс-сообщение
SYNLAB Eesti OÜ
25.10.2019
SYNLAB никому не ставила никакого диагноза
В связи со статьей в финских СМИ, SYNLAB опровергает обвинения в том, что лаборатория поставила пациенту ошибочный диагноз рак.
SYNLAB трижды проводил анализ крови одного финского пациента по просьбе врача. Сделанный в Таллинне анализ - это не анализ на рак, а сама лаборатория никому не ставила диагноз рак.
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