Это возмутительно: на рынке секс-услуг и знакомств Эстонии творятся настоящие ужасы (ВИДЕО)

Кроме того, очень часто недоброжелатели размещают чужие номера телефонов на сайтах секс-знакомств, чтобы отомстить неугодному человеку. И в таких случаях, насколько известно порталу Limon.ee, полиция тоже бессильна.

Перед выходом передачи в эфир в редакцию Kuuuurija поступило сообщение от женщины, которая попала в похожую ситуацию, и вот что она написала:

«Здравствуйте! Сегодняшняя передача посвящена женщинам, чьи фотографии оказались опубликованными на порталах без согласия самих женщин... я тоже оказалась в такой ситуации и пыталась связаться с порталом, однако никто мне так и не ответил!!! Почему это продолжает происходить и люди оказываются не защищенными от обмана?

Многие обвиняют меня в том, что я сама распространила свои фотографии сексуального характера, но их мог распространить бывший возлюбленный или друг, которому я доверяла? Я очень стыжусь и не уверена, что мои фотографии до сих пор не висят где-то на этих сайтах. Самое ужасное в этой ситуации то, что их может увидеть кто-то из коллег, и тогда единственным выходом будет написать заявление об увольнении. Вдобавок ко всему я проживаю в маленьком городке...»