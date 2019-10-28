Это возмутительно: на рынке секс-услуг и знакомств Эстонии творятся настоящие ужасы (ВИДЕО)

В сегодняшнем выпуске в передачу «Kuuuurija» обратились женщины, по словам которых, неизвестные без разрешения используют их личные фото и имена для секс-объявлений. Представители слабого пола шокированы, потому что покупатели секса приходят к ним на порог, но ничего не поделать, ведь по мнению полиции и прокуратуры всё в порядке.
Кроме того, очень часто недоброжелатели размещают чужие номера телефонов на сайтах секс-знакомств, чтобы отомстить неугодному человеку. И в таких случаях, насколько известно порталу Limon.ee, полиция тоже бессильна.
Перед выходом передачи в эфир в редакцию Kuuuurija поступило сообщение от женщины, которая попала в похожую ситуацию, и вот что она написала:
«Здравствуйте! Сегодняшняя передача посвящена женщинам, чьи фотографии оказались опубликованными на порталах без согласия самих женщин... я тоже оказалась в такой ситуации и пыталась связаться с порталом, однако никто мне так и не ответил!!! Почему это продолжает происходить и люди оказываются не защищенными от обмана?
Многие обвиняют меня в том, что я сама распространила свои фотографии сексуального характера, но их мог распространить бывший возлюбленный или друг, которому я доверяла? Я очень стыжусь и не уверена, что мои фотографии до сих пор не висят где-то на этих сайтах. Самое ужасное в этой ситуации то, что их может увидеть кто-то из коллег, и тогда единственным выходом будет написать заявление об увольнении. Вдобавок ко всему я проживаю в маленьком городке...»
Авторская передача Катрин Луст «Kuuuurija» выходит в эфир телеканала Kanal 2 по понедельникам в 20.00 сразу после передачи «Reporter».