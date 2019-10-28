Гороскоп Павла Глобы на неделю с 28 октября по 3 ноября 2019 года

Лев

Львам стоит остерегаться энергетических вампиров, врагов и токсичных личностей в целом. Защититься от таких людей им помогут специальные обереги. Это поможет Львам обезопасить себя от ненужных рисков. Астролог считает, что работать в команде будет сложно, потому что люди будут хитрыми и расчетливыми. Львам лучше проявлять те же качества, чтобы остаться на плаву.

Также астролог советует навести порядок в делах и дома, чтобы сделать энергетику более благоприятной. К сожалению, даже в самые удачные дни недели, в среду и четверг, будет сложно настроиться на нужный лад в любовной сфере. Преуспеть в амурных делах непросто, потому что звезды и планеты сейчас настроены на совершенно иную волну. Возможны ссоры и конфликты на ровном месте.

Дева

Самый неблагоприятный день недели — 30 октября. В среду можно использовать шепотки на удачу, чтобы избежать больших проблем. В остальное время можно надеяться на помощь звезд и планет, особенно в понедельник и вторник, в пятницу и субботу. В эти дни не стоит сидеть дома. Нужно больше общаться с людьми, посещать различные мероприятия.

Также на этой неделе можно смело начинать новые проекты по работе, отправляться в командировки. Смена обстановки поможет повысить настроение, а хорошее настроение станет катализатором укрепления связи в любовных отношениях. Это благоприятная неделя для романтики и встреч. Девы станут более обаятельными и харизматичными.

Весы

У Весов есть возможность стать удачливее. Для этого нужно научиться понимать знаки Вселенной. Звезды и планеты будут постоянно помогать Весам, посылая им всевозможные тайные сигналы. Это будет время, когда можно переводить отношения на более высокий уровень, заниматься делами по работе. Самое приятное, что не нужно делать выбор между амурной сферой и работой. Можно попробовать угнаться за двумя зайцами одновременно.

Павел Глоба советует Весам быть ближе к друзьям, родственникам, второй половинке. Близкие люди зарядят их позитивом, уверенностью. Можно просить их о помощи или поддерживать их. Самое главное — не забывать о сюрпризах, которые очень хорошо воспримут окружающие. Это необязательно должно быть что-то материальное.

Скорпион

Самые большие скандалы возможны уже в понедельник, потому что в этот день энергетика звезд и планет будет самой деструктивной. С 1 ноября стоит начать работать в поте лица над самыми амбициозными проектами. Продуктивность Скорпионов в конце недели вырастет многократно.

Для любви последние три дня недели тоже будут наиболее благоприятными. Это идеальное время для романтики, знакомств, признаний в любви, предложения руки и сердца. Стоит использовать это время себе во благо, больше общаться, знакомиться. Есть шанс найти вторую половинку.

Стрелец