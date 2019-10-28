Гороскоп Павла Глобы на неделю с 28 октября по 3 ноября 2019 года

Павел Глоба — один из самых уважаемых экспертов в области астрологии. Его прогнозы всегда точны и полны важной информации. Они помогут вам закончить важные дела октября и правильно начать последний месяц осени, пишет Dailyhoro.
Мыслями астролога о грядущем периоде поделился портал Woman`s day. Эта неделя должна стать очень важной для многих из нас. Некоторые проблемы покажут нам то, насколько верен наш текущий путь, как его скорректировать. Астролог уверен в том, что ничего не происходит просто так в подобные периоды.
Овен
Последние два дня октября для Овнов станут самыми важными, продуктивными и судьбоносными. В среду и четверг звезды и планеты будут находиться в наиболее благоприятном положении, что хорошо скажется на удаче этих людей. Вся неделя и эти два дня в особенности станут идеальными для свиданий, поиска второй половинки.
В самом начале недели могут появиться вспышки ревности. Не стоит совершать необдуманные поступки в любовной сфере. В делах, на работе и в финансовой сфере также стоит соблюдать осторожность. Полезным навыком для Овнов будет умение распознавать людей с плохой энергетикой. Возможно, активизируются враги и недоброжелатели, так что придется избегать авантюр.
Телец
Позитивные люди могут поделиться с Тельцами приятными эмоциями, которые имеют на этой неделе важное значение. Особенно актуально это будет в понедельник, в самый неблагоприятный день недели. Напряженная атмосфера может появиться не только в рабочем коллективе, но и дома, поэтому важно избегать конфликтов.
Даже в самые благоприятные дни недели — 1, 2 и 3 ноября — представителям этого Знака стоит остерегаться ненужных споров и скандалов. Эта неделя идеальна для того, чтобы заняться личными делами и проблемами, побыть в уединении, настроиться на рабочий лад. В это время лучше не начинать новые отношения, потому что они могут разочаровать.
Близнецы
У представителей этого Знака Зодиака на стыке октября и ноября появятся новые возможности в финансовой сфере. В первую очередь они коснутся ментального настроя. Близнецам стоит избавиться от негативных привычек, которые приводят к бедности. Нужно переосмыслить свои цели и планы на ближайшее будущее. К сожалению, повышенная активность и продуктивность Близнецов пока не приведут к позитивным изменениям. Результатов труда придется ждать.
Благоприятным временем для любви, семейных дел и общения с родственниками станут выходные. В это же время можно как следует отдохнуть, сменить обстановку. Можно назначить на субботу романтическую встречу.
Рак
Ракам усиление энергетики понадобится 1 числа, когда звезды и планеты войдут в диссонанс. Усилить энергетику помогут спокойствие и отдых. 28 и 29 октября — самое благоприятное время. Павел Глоба отмечает, что в эти два дня могут происходить приятные события самого разного масштаба.
Это будет хорошее время для творческой работы, нестандартного подхода к решению привычных дел и задач. В любви креативность тоже не будет лишней. Особенно это касается тех Раков, которые находятся в поисках второй половинки. Также эта неделя идеально подходит для отдыха или его планирования, для смены обстановки.
Лев
Львам стоит остерегаться энергетических вампиров, врагов и токсичных личностей в целом. Защититься от таких людей им помогут специальные обереги. Это поможет Львам обезопасить себя от ненужных рисков. Астролог считает, что работать в команде будет сложно, потому что люди будут хитрыми и расчетливыми. Львам лучше проявлять те же качества, чтобы остаться на плаву.
Также астролог советует навести порядок в делах и дома, чтобы сделать энергетику более благоприятной. К сожалению, даже в самые удачные дни недели, в среду и четверг, будет сложно настроиться на нужный лад в любовной сфере. Преуспеть в амурных делах непросто, потому что звезды и планеты сейчас настроены на совершенно иную волну. Возможны ссоры и конфликты на ровном месте.
Дева
Самый неблагоприятный день недели — 30 октября. В среду можно использовать шепотки на удачу, чтобы избежать больших проблем. В остальное время можно надеяться на помощь звезд и планет, особенно в понедельник и вторник, в пятницу и субботу. В эти дни не стоит сидеть дома. Нужно больше общаться с людьми, посещать различные мероприятия.
Также на этой неделе можно смело начинать новые проекты по работе, отправляться в командировки. Смена обстановки поможет повысить настроение, а хорошее настроение станет катализатором укрепления связи в любовных отношениях. Это благоприятная неделя для романтики и встреч. Девы станут более обаятельными и харизматичными.
Весы
У Весов есть возможность стать удачливее. Для этого нужно научиться понимать знаки Вселенной. Звезды и планеты будут постоянно помогать Весам, посылая им всевозможные тайные сигналы. Это будет время, когда можно переводить отношения на более высокий уровень, заниматься делами по работе. Самое приятное, что не нужно делать выбор между амурной сферой и работой. Можно попробовать угнаться за двумя зайцами одновременно.
Павел Глоба советует Весам быть ближе к друзьям, родственникам, второй половинке. Близкие люди зарядят их позитивом, уверенностью. Можно просить их о помощи или поддерживать их. Самое главное — не забывать о сюрпризах, которые очень хорошо воспримут окружающие. Это необязательно должно быть что-то материальное.
Скорпион
Самые большие скандалы возможны уже в понедельник, потому что в этот день энергетика звезд и планет будет самой деструктивной. С 1 ноября стоит начать работать в поте лица над самыми амбициозными проектами. Продуктивность Скорпионов в конце недели вырастет многократно.
Для любви последние три дня недели тоже будут наиболее благоприятными. Это идеальное время для романтики, знакомств, признаний в любви, предложения руки и сердца. Стоит использовать это время себе во благо, больше общаться, знакомиться. Есть шанс найти вторую половинку.
Стрелец
Неделя начнется и закончится на позитивной ноте. Особенно ярким и запоминающимся днем может стать воскресенье. 3 ноября звезды и планеты будут находиться в лучшем положении относительно друг друга. Самое опасное время — 30 октября. В этот день лучше не рисковать и не совершать дорогостоящих приобретений, не вступать в полемику с окружающими.
В целом неделя идеальна для самоанализа, поиска новых источников вдохновения. В начале недели на удаче Стрельцов позитивно скажется их трудолюбие. После 30 числа можно уделить больше внимания любовной сфере.
Козерог
Внутреннее равновесие очень важно, потому что благодаря нему каждый человек становится ближе к пониманию своих истинных целей в жизни. Астролог советует задуматься о смене обстановки для влюбленных представителей Знака. Тем, кто еще пока ищет любовь, лучше временно сфокусироваться на делах.
Ждать быстрых результатов в любви и в делах не стоит. Сейчас нужно просто поддерживать внутренний огонь и стремиться к стабильности. Может настать переломный момент, который заставит Козерогов иначе взглянуть на мир и на вещи. Павел Глоба советует больше отдыхать, чтобы трудные ситуации воспринимались более оптимистично и не несли негативного подтекста.
Водолей
Позитивное отношение к людям станет начальной и отправной точкой в долгом путешествии, ведущем к гармонии, порядку и счастью.
Сосредоточенность, ответственность и наличие четко поставленных целей — это три столпа успеха на этой неделе. Для поддержания удачи и хорошего настроения желательно держать свой дом в чистоте и порядке, а важные дела ни в коем случае не откладывать на потом. Неблагоприятным днем станет понедельник, поэтому настроиться на нужный лад будет непросто, но уже к среде Водолеи смогут исправить положение.
Рыбы
В начале недели Рыбам стоит сделать уборку по фэн-шуй, чтобы избавиться от старого и привлечь в свою жизнь что-нибудь новое. Целых четыре дня станут для Рыб благоприятными в энергетическом плане. Речь идет о 28, 29 октября и о двух последних днях — выходных. В эти дни можно менять обстановку, отправляться в путешествия и в деловые поездки, начинать новые дела.
В любви и в деловой сфере перед Рыбами сейчас нет никаких преград, но нужно помнить о том, что любые новые начинания могут привести к появлению новых обязанностей. Лучше заняться чем-то привычным, не торопить события в амурной сфере. Павел Глоба советует Рыбам быть более предусмотрительными в такое динамичное время.